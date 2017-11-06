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رياضة
أديداس تعيد الكلاسيكية لقمصان مونديال روسيا
الإثنين 06 نوفمبر 2017 03:40 م
قمصان مونديال روسيا
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قمصان مونديال روسيا
على المصرى
لم تكتفى شركة أديداس الألمانية لتصنيع الملابس الرياضية، بالإعلان عن تصميم قميص منتخب مصر، الذى سيترتديه فى كأس العالم 2018، بل وكشفت عن ثمانية تصميمات لمنتخبات ألمانيا "حالم اللقب"، وروسيا "المستضيف" وإسبانيا والأرجنتين وبلجيكا وكولومبيا واليابان والمكسيك.
وجاء كل قميص، مستوحى من تصاميم كلاسيكية، تم إعادتها إلى الحاضر بتفاصيل متطورة ومبتكرة، حسبما أكد يورجين رانك، مدير التصميم بالشركة الالمانية، قائلا: "قامت أديداس بإبداع العديد من المنتجات والابتكارات على مدى عقود تحولت إلى أيقونات حقيقية في عالم كرة القدم، نريد أن نحتفل بهذه الأيقونات مجددًا".
وأضاف: "لدى العشاق نفس الإحساس، يمتلكون الرغبة للحصول على الأصالة والتطور، يريدون شيئاً يرتبطون به ويمتلك في نفس الوقت أحدث الابتكارات والتقنيات"، وكشف أن قميص ألمانيا الأساسى، يتميز بلمسته العصرية على أحد أكثر القمصان شهرة على الإطلاق، وهو القميص الأسطوري لمونديال إيطاليا عام 1990.
وأوضح: "تم تصميم قميص منتخب روسيا المضيف، بأسلوب عصري للقميص الذي ارتداه لاعبو الاتحاد السوفيتي خلال دورة الألعاب الأوليمبية عام 1988، فيما جاء تصميم قميص منتخب الأرجنتين الجديد، احتفالاً بالذكرى السنوية الـ 125 للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم".
وأكد أن القميص الأساسي للمنتخب الإسباني، مستوحى من أحد أكثر قمصان الفريق شهرة، وهو القميص الذي ارتداه المنتخب خلال بطولة كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية 1994، فيما جاء قميص كولومبيا الأساسى، بلمسة عصرية على أحد أشهر قمصانهم الأساسية على الإطلاق، الذى أرتدوه فى كأس العالم إيطاليا 1990.
فى المقابل، لم يكن قميص منتخبا اليابان والمكسيك، تكررا لقمصان سابقة، حيث جاء تصيميم المنتخب الياباني، مستوحى من تصميم الألبسة اليابانية اليدوي، ويحاكي التصميم الحرفة التقليدية لأسلوب حياكة "ساشيكو"، يتميز الزي بدرجة جديدة من اللون الأزرق مع أشكال باللونين الأحمر والأبيض، التي تمثل العلم الوطني لليابان، مع وجود ختم على الجهة المعاكسة من الرقبة للزي، يحتفل باللحظات الهامة في تاريخ الاتحاد الياباني للعبة، أمام قميص منتخب المكسيك، فمستوحى من تصاميم كانت موجودة في بداية التسعينيات، انتقالاً مثاليّاً من الملعب إلى الشارع لعشاق المنتخب المكسيكي.
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