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سيـــاســة
مقترح برلماني بتوحيد لون سيارات أوبر وكريم
الإثنين 06 نوفمبر 2017 03:40 م
تاكسى أوبر
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تاكسى أوبر
ياسمين فواز
كشف برلماني عن مقترح بتوحيد لون سيارات أوبر وكريم سيناقش داخل مجلس النواب.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب أن مشروع قانون تقنين تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة كأوبر وكريم لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن.
وأضاف أن اللجنة تنتظر قدومه الي البرلمان لمناقشته خلال دور الانعقاد الحالى.
وأشار وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب في تصريحات لـ"المال "إلى مناقشة اللجنة لمقترح خلال دور الانعقاد المنصرم يقضي بأن يكون هناك مشروع نقل السيارات موحد فى لون السيارة ووضع علامة مميزة للمشروع
وأكد أن اللجنة تسعي لأن تكون السيارات العاملة في شركة أوبر وكريم وغيرها من الشركات العاملة فى المجال يسهل تمييزها فى الشارع.
ونوه إلى أن اللجنة ستكون حريصة على إدراج هذا المقترح ضمن مشروع القانون حال وصوله إلى البرلمان.
كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التقت بعبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر فى مصر، وأحمد على، مدير السياسات فى الشركة لشمال افريقيا، ورنا قرطام، مدير السياسات بالشركة فى مصر، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وبحث الجانبان، توسيع نشاط الشركة فى المحافظات، بعد افتتاح مركز شركة "أوبر" الجديد فى مصر للخدمة المتميزة بالقاهرة والذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصرى بحلول 2020.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة حريصة علي أن يكون هناك بيئة أعمال وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، ودعم مشروعات رواد الاعمال فى مصر، مشيرة إلى أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب فى السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطار تشريعى ميسر لشركة أوبر والشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال.
من جانبه، أكد عبد اللطيف واكد، أن "أوبر" تعتزم التوسع فى نشاطها فى مصر، بعد افتتاح مركز الخدمة المتميزة والذى يعد الاستثمار الأول من نوعه لـ"أوبر" فى منطقة الشرق الأوسط،.
وتعتزم الشركة أن تصبح القاهرة مركزا لدعم عملائها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن السوق المصرى يعتبر من أسرع الأسواق نموا التى تعمل بها أوبر على مستوى العالم.
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