EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
تغييرات جذرية بمبيعات سوق السيارات خلال 9 أشهر الماضية
الإثنين 06 نوفمبر 2017 03:01 م
سيارة مرسيدس بنز
أخر الأخبار
سيارة مرسيدس بنز
أحمد عوض
شهدت أداء سوق السيارات تغييرات جذرية خلال التسعة أشهر الماضية، أذ نجت « رينو و مرسيدس MCV» من فخ تراجع بالمبيعات، لتنمو مبيعات رينو بنسبة 55.2%، ومرسيدس MCV بنسبة 11.5%.
وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ حافظت شيفروليه على تصدرها بمبيعات السيارات، بحصة سوقية 22.3% ، فيما احتدمت المنافسة بين نيسان و هيونداي على المرتبة الثانية، لتحسمها نيسان لصالحها، بعد تمكنها من بيع 15 ألف و 847 وحدة، بفارق 2234 سيارة، ليأتى بعدها هيونداى.
وحافظت تويوتا على المرتبة الرابعة، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 21%، فيما اقتنصت ميتسوبيشى المرتبة الخامسة من المبيعات، بحصة سوقية 5% بواقع 48.4 سيارة.
واقتنصت «شيري - غبور» المرتبة السادسة، بواقع 4 آلاف و419 سيارة بحصة سوقية 4.6%، لتتبعها « رينو » بحصة سوقية 4.4% مسجلة بيع 4282 وحدة، تليها «كيا» بـ 4135 سيارة لتستحوذ على 4.3%، فيما تراجعت « أوبل» للمرتبه التاسعة بـ 3813 وحدة، بحصة سوقية 4%.
وحافظت سوزوكي على المرتبة العاشرة بحصة 3.5% بواقع 3330 سيارة، و تبعتها «جيلي - غبور» بـ 2306 سيارة بحصة 2.4%، كما جاءت مرسيدس فى المركز اﻷخير من المبيعات، مسجلة بيع 1657 وحدة بحصة سوقية 1.7%، بينما بلغ إجمالي مبيعات العلامات التجارية اﻷخري، نحو 8 آلاف و 644 بحصة سوقية 9% وحدة خلال تلك الفترة.
وبحسب "أميك"؛ تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 38%، خلال اﻷشهر التسعة الماضية، لتسجل إجمالي مبيعات «الملاكي- أتوبيسات- شاحنات» 96.2 ألف وحدة، مقابل 155.1 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016، لتحافظ العلامات الثلاث "شيفروليه، ونيسان، وهيونداي" علي صدارة المبيعات.
كما هوت مبيعات السيارات «الملاكي»، بنسبة 36.8%، لتصل إلى 69 ألفا و543 وحدة، مقابل 110 ألفا و201 سيارة، وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 43.8%، لتسجل بيع 9 آلاف و721 أتوبيسًا، مقارنة بـ 17 ألفًا و 317 وحدة، وهوت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%، بواقع 16 الآف و 984 وحدة، مقابل 27 ألفًا و611 شاحنة.
ووفقًا للتقرير؛ فإن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت تراجعًا بنسبة 32%، مسجلة بيع 53 ألفا و627 وحدة، مقارنة بـ 78 ألفًا و 969 وحدة، كما هبطت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 44% بواقع 42 ألف و 621 وحدة مقابل 76 ألفا و160.
ويوضح الجدول التالي، تطور أداء أكثر العلامات مبيعاً بسوق السيارات خلال التسعة أشهر من عامى 2016 و2017:
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا