تغييرات جذرية بمبيعات سوق السيارات خلال 9 أشهر الماضية

أحمد عوض



شهدت أداء سوق السيارات تغييرات جذرية خلال التسعة أشهر الماضية، أذ نجت « رينو و مرسيدس MCV» من فخ تراجع بالمبيعات، لتنمو مبيعات رينو بنسبة 55.2%، ومرسيدس MCV بنسبة 11.5%.



وفقًا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ حافظت شيفروليه على تصدرها بمبيعات السيارات، بحصة سوقية 22.3% ، فيما احتدمت المنافسة بين نيسان و هيونداي على المرتبة الثانية، لتحسمها نيسان لصالحها، بعد تمكنها من بيع 15 ألف و 847 وحدة، بفارق 2234 سيارة، ليأتى بعدها هيونداى.



وحافظت تويوتا على المرتبة الرابعة، رغم تراجع مبيعاتها بنسبة 21%، فيما اقتنصت ميتسوبيشى المرتبة الخامسة من المبيعات، بحصة سوقية 5% بواقع 48.4 سيارة.





واقتنصت «شيري - غبور» المرتبة السادسة، بواقع 4 آلاف و419 سيارة بحصة سوقية 4.6%، لتتبعها « رينو » بحصة سوقية 4.4% مسجلة بيع 4282 وحدة، تليها «كيا» بـ 4135 سيارة لتستحوذ على 4.3%، فيما تراجعت « أوبل» للمرتبه التاسعة بـ 3813 وحدة، بحصة سوقية 4%.



وحافظت سوزوكي على المرتبة العاشرة بحصة 3.5% بواقع 3330 سيارة، و تبعتها «جيلي - غبور» بـ 2306 سيارة بحصة 2.4%، كما جاءت مرسيدس فى المركز اﻷخير من المبيعات، مسجلة بيع 1657 وحدة بحصة سوقية 1.7%، بينما بلغ إجمالي مبيعات العلامات التجارية اﻷخري، نحو 8 آلاف و 644 بحصة سوقية 9% وحدة خلال تلك الفترة.



وبحسب "أميك"؛ تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 38%، خلال اﻷشهر التسعة الماضية، لتسجل إجمالي مبيعات «الملاكي- أتوبيسات- شاحنات» 96.2 ألف وحدة، مقابل 155.1 ألف وحدة خلال نفس الفترة من 2016، لتحافظ العلامات الثلاث "شيفروليه، ونيسان، وهيونداي" علي صدارة المبيعات.



كما هوت مبيعات السيارات «الملاكي»، بنسبة 36.8%، لتصل إلى 69 ألفا و543 وحدة، مقابل 110 ألفا و201 سيارة، وتراجعت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 43.8%، لتسجل بيع 9 آلاف و721 أتوبيسًا، مقارنة بـ 17 ألفًا و 317 وحدة، وهوت مبيعات الشاحنات بنسبة 38%، بواقع 16 الآف و 984 وحدة، مقابل 27 ألفًا و611 شاحنة.



ووفقًا للتقرير؛ فإن مبيعات السيارات المجمعة محليًا شهدت تراجعًا بنسبة 32%، مسجلة بيع 53 ألفا و627 وحدة، مقارنة بـ 78 ألفًا و 969 وحدة، كما هبطت مبيعات السيارات المستوردة بنسبة 44% بواقع 42 ألف و 621 وحدة مقابل 76 ألفا و160.



ويوضح الجدول التالي، تطور أداء أكثر العلامات مبيعاً بسوق السيارات خلال التسعة أشهر من عامى 2016 و2017:

