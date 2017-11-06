EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
عرب موتورز تبيع 700 سيارة شنجان خلال 10 أشهر
الإثنين 06 نوفمبر 2017 02:50 م
وكيل العلامة الصينية شنجان
أخر الأخبار
وكيل العلامة الصينية شنجان
إعلان أسعار cs35 المجمعة محليا.. اﻷسبوع المقبل
أحمد عوض
تمكنت شركة عرب موتورز - وكيل العلامة الصينية شنجان، من بيع 700 سيارة خلال العشرة أشهر الماضية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية اكتوبر من العام الجارى.
وأوضح مصدر مسئول بالشركة أن الفترة الحالية تشهد تحركا نسبيا بمبيعات سوق السيارات بصفة عامة وشنجان بصفة خاصة، مقارنة بالفترة السابقة، التي شهدت هبوطًا عنيفًا بالمبيعات، تأثرًا بتداعيات ارتفاع التكلفة الاستيرادية للسيارات، وقرارات البنك المركزى بتحرير اسعار الصرف.
وأضاف أن عرب موتورز تعتزم استيراد دفعة جديدة من طرازات شنجان v7؛ لإنتهاء حجم المخزون منها، مشيرًا إلى أن فترة قوائم الانتظار لـ v7 تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن أسعار cs35 المجمعة محليًا خلال اﻷسبوع المقبل، تمهيدًا لطرحها بالسوق المحلية نهاية الشهر الحالي، مرجحًا أن تنخفض أسعارها مقارنة بنظيرتها المستوردة، التي تقدر حاليًا بنحو 265 ألف جنيه.
و كانت قد أزاحت شركة عرب موتورز الستار شنجان cs35 المجمعة محليا، خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات - أوتوماك فورميلا، الذي عقد فى سبتمبر الماضي.
ولفت إلى أن تفاقم التحديات واﻷزمات التى انتابت سوق السيارات مؤخًرا؛ قد انعكست سلبا على خطط "عرب موتورز" المستهدفة من المبيعات، التي كانت تقدر بـ 1200 سيارة خلال العام الحالى.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا