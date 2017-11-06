عرب موتورز تبيع 700 سيارة شنجان خلال 10 أشهر

وكيل العلامة الصينية شنجان

إعلان أسعار cs35 المجمعة محليا.. اﻷسبوع المقبل



أحمد عوض



تمكنت شركة عرب موتورز - وكيل العلامة الصينية شنجان، من بيع 700 سيارة خلال العشرة أشهر الماضية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية اكتوبر من العام الجارى.



وأوضح مصدر مسئول بالشركة أن الفترة الحالية تشهد تحركا نسبيا بمبيعات سوق السيارات بصفة عامة وشنجان بصفة خاصة، مقارنة بالفترة السابقة، التي شهدت هبوطًا عنيفًا بالمبيعات، تأثرًا بتداعيات ارتفاع التكلفة الاستيرادية للسيارات، وقرارات البنك المركزى بتحرير اسعار الصرف.



وأضاف أن عرب موتورز تعتزم استيراد دفعة جديدة من طرازات شنجان v7؛ لإنتهاء حجم المخزون منها، مشيرًا إلى أن فترة قوائم الانتظار لـ v7 تصل إلى ثلاثة أشهر.



وأشار إلى أن الشركة ستعلن عن أسعار cs35 المجمعة محليًا خلال اﻷسبوع المقبل، تمهيدًا لطرحها بالسوق المحلية نهاية الشهر الحالي، مرجحًا أن تنخفض أسعارها مقارنة بنظيرتها المستوردة، التي تقدر حاليًا بنحو 265 ألف جنيه.



و كانت قد أزاحت شركة عرب موتورز الستار شنجان cs35 المجمعة محليا، خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات - أوتوماك فورميلا، الذي عقد فى سبتمبر الماضي.



ولفت إلى أن تفاقم التحديات واﻷزمات التى انتابت سوق السيارات مؤخًرا؛ قد انعكست سلبا على خطط "عرب موتورز" المستهدفة من المبيعات، التي كانت تقدر بـ 1200 سيارة خلال العام الحالى.

