هاشتاج المنتدي العالمي للشباب يصل لـ 21 مليون عملية تداول‎

هاشتاج منتدي الشباب العالمي

في 24 ساعة فقط

خاص

أعلن إيهاب فارس المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Bsocial للخدمات التسويق الرقمي عن وصول معدلات المشاركة والتفاعل مع الهاشتاج الخاص بالمنتدي العالمي للشباب الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ حالياً "#WeNeedToTalk ، #منتدي_الشباب_العالمي"إلى 21 مليون عملية تداول علي مستوي العالم خلال أول 24 ساعة فقط



جاء ذلك ذلك خلال لقاؤه مع عمرو أديب في برنامج "كل يوم" المذاع على قناة ONE الفضائية .



وخلال اللقاء، استعرض فارس أحدث توجهات المستخدمين في مصر للبحث على الإنترنت.



وأوضح أن قائمة بحث المصريون على جوجل خلال العام الجاري تضمنت عدد من الكلمات هي "فيس، صور، مصر، أفلام، جوجل، اليوم السابع، ألعاب، يوتيوب، أغانى ، وأخبار" ، وقد جاءت محافظة سوهاج في المركز الأول باعتبارها أكثر المحافظات التي تبحث عن الفيس بوك على جوجل تليها محافظة الوادى الجديد، ثم قنا، وأسيوط والمنيا.



وأوضح أن شبكة التواصل الإجتماعي فيسبوك هي الأكثر رواجا في البلدان العربية حيث تشير الإحصائيات منذ بداية العام الجاري 2017 إلى تفاعل ما يقرب من 156 مليون مستخدم ، بزيادة تقدر بحوالي 41 مليون مستخدم مقارنة بالعام الماضي 2016 .



تابع الرئيس التنفيذي لشركة Bsocial قائلاً ، إن الصور احتلت المرتبة الثانية في عمليات البحث وقد تصدرت محافظة قنا قائمة المحافظات الأكثر بحثاً تلتها محافظة أسوان ثم الوادي الجديد ثم دمياط ثم سوهاج، أما كلمة مصر فقد احتلت المرتبة الثالثة في الكلمات الأكثر بحثا بتصدر محافظة القليوبية ثم الجيزة والقاهرة و الوادي الجديد والبحيرة.



وضمت قائمة بحث المصريون كلمة جوجل في المرتبة الخامسة، ثم موقع اليوم السابع الإخباري في المرتبة السادسة ، وجاءت الألعاب في المرتبة السابعة ثم اليوتيوب والأغاني في المرتبة التاسعة ، وتأتي الأخبار في ذيل قائمة البحث بعد أن تربعت على عرش المراتب الثلاثة الأولى في العام الماضي 2016 .



وشمل تقرير جوجل إحصائيات لعدد مستخدمي موقع فيس بوك في الوطن العربي حيث أحتلت مصر الترتيب الأول بحوالي 33 مليون مستخدم وهو ما يشكل 37% من عدد السكان ، ثم المملكة العربية السعوية بأكثر من 18 مليون مستخدم ما يشكل 58% من عدد السكان ، ثم الجزائر بـ 16 مليون مستخدم ما يمثل حوالي 43% من عدد السكان ثم العراق بـ 13 مليون مستخدم ما يشكل 40% من السكان تليها المغرب 12 مليون مستخدم والامارات بأكثر من 8 مليون مستخدم وهو ما يمثل 94% من عدد السكان ثم سوريا بواقع 6 مليون مستخدم وأخيراً تونس بأكثر من 5 مليون مستخدم .



وأكد إيهاب فارس إلى أن المصريون يقضون حوالي 7 ساعات يومياً علي شبكة الانترنت منها 3 ساعات علي مواقع التواصل الاجتماعي، ويحتل موقع "تويتر" المرتبة الـ32 فيما يحتل موقع "انستجرام" المرتبة الـ29.



وأشار إلى أن الفئة العمرية والتي تتراوح ما بين 8-13 سنة يقضون أغلب وقتهم على موقع اليوتيوب ومواقع الأغاني وانستجرام، فيما تمضي الفئة العمرية من 13-29 سنة أكثر تفاعلاً على موقع الفيسبوك خاصة الأزواج .



