الأمل للسيارات تبدأ تجميع S5 BYD الشهر المقبل

BYD

حسن سليمان: الأوفر برايس وراء وقف إنتاج L3 .. و7 آلاف سيارة مبيعة خلال 10 أشهر



شريف عيسى



يزور وفد من بى واى دى الصينية العالمية مصر حالياً لوضع اللمسات النهاية بمصانع الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاءها فى مصر، لبدء تجميع S5 بداية ديسمبر المقبل، بعد تمكنها من ضخ استثمارات إجمالية بقيمة 40 مليون جنيه خلال الفترة الماضية تمهيداً لبدء عمليات انتاج الطراز الجديد.



وأكد حسن سليمان، رئيس مجلس إدارة الأمل، الشركة قررت وقف انتاج L3 من العلامة التجارية، بعد أن باتت اسعارها غير قادة على المنافسة بعد ارتفاع أسعار لدى التجار وصغار الموزعين، مع زيادة الإنتاج F3 من 24 سيارة مجمعة يومياً، إلى 32 لسد احتياجات السوق.



وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعاً لأسعار BYD عن الرسمية المعلنة من الأمل بقيمة تتراوح ما بين 8 إلى 10 آلاف جنيه، الأمر الذى استدعى زيادة الإنتاج لإجبار الموزعين على الالتزام بالأسعار الرسمية.



وبين سليمان ان استدعاء بيع السيارة لدى التاجر بسعر أعلى من الوكيل "الأوفر برايس" سيؤدى إلى انتكاسة لسوق السيارات، واحجام العميل مرة أخرى عن الشراء، مطالباً المستوردين بضرورة إعادة النظر فى السياسية التسعيرة للطرازات بما يتناسب مع مستويات الدخول والقدرة المالية للراغبين فى الشراء.



وتابع: ان أسعار السيارات المجمعة محلياً هى الأقرب حالياً من المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها منذ سبتمبر الماضى، نتيجة للسياسة التسعيرة العادلة عليها.



ورهن سليمان استعادة انتاج L3 بإحداث توازن فى اسعارها، بحيث تصبح قادرة على المنافسة مع الطرازات المتوافقة معها.



وكشف عن تمكن الأمل من بيع 7000 سيارة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضى، مقسمة ما بين 6000 سيارة من العلامة الصينية BYD، و1000 من لادا جرانتا.



واستبعد إمكانية طرح طرازات جديدة من العلامة الروسية فى ظل ارتفاع اسعارها وغير قدرتها على المنافسة بعد الزيادات الأخيرة التى شهدتها السوق فى اعقاب تحرير العملة.