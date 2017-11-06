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سيـــاســة
تأجيل دعوى علاوة أصحاب المعاشات إلى 4 ديسمبر
الإثنين 06 نوفمبر 2017 02:16 م
محكمة القضاء الإدارى
أخر الأخبار
محكمة القضاء الإدارى
نجوى عبد العزيز:
قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى أصحاب المعاشات الخاصة بإضافة العلاوت للأجر المتغير، لجلسة ٤ ديسمبر المقبل للإطلاع والرد.
ذكرت الدعوى أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين على أساس إضافة نسبة الـــ 80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير، رغم أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونًا للمؤمن عليهم، وأوضحت أن الهدف هو تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات.
سيـــاســة
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