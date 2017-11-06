ديزرت تكنولوجى تحقق الإغلاق المالى لـ3 مشروعات شمسية

محمد شاكر 555669

الإغلاق بقيمة 100 مليون دولار



عمر سالم



تمكنت شركة ديزرت تكنولوجى العاملة فى مجال الطاقة الشمسية، من تحقيق الاغلاق المالى لثلاثة مشروعات شمسية ضمن تعريفة شراء الطاقة المتجددة وبتكلفة استثمارية تصل لنحو 100 مليون دولار.



قال محمد الضلعى، مدير إدارة المشروعات بشركة ديزرت تكنولوجى للطاقة، فى تصريحات لـ«المـال»، إن الشركة تمكنت من تحقيق الإغلاق المالى لمشروعاتها عبر تدبير التمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولى، بالاضافة لجزء من المكون المحلى للمشروعات.



وكان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، قد أعلن سبتمبر 2016 ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻰ ﻗﺪﺭﺍﺕ 4300 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ومن المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺇﻟﻰ 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، ويبلغ ﺳﻌﺮ ﺷراء ﺍﻟﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ 7 ﺳﻨﺘﺎﺕ.



وأضاف الضلعى أن الشركة انتهت من كل الدراسات الخاصة بالمشروعات الثلاثة، متضمنة دراسات الموقع والأرض والشمس، بالإضافة إلى دراسات الجدوى وغيرها، وتم تقديم جميع المستندات إلى وزارة الكهرباء والطاقة تمهيداً لقيام الوزارة بدراسة المستندات كافة، وتحديد المتأهل والمطابق للمواصفات المطلوبة.



وكان المهندس محمد الخياط، رئيس هيئة الطاقة المتجددة قد صرح لـ«المـال»، بأنه من المقرر قيام الهيئة بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بدراسة المستندات المقدمة والإعلان عن الفائزين نهاية عام 2017 طبقاً للمستندات المطلوبة.



وأشار إلى أن الشركة فازت بالمشروعات الثلاثة ضمن تحالف مع أحد الكيانات الإيطالية، لافتاً إلى أنه حال الإعلان عن الفوز المشروعات الثلاثة، ستقوم الشركة بالتنفيذ الاستثمارات، بداية من شهر يناير 2018، على أن يتراوح تنفيذ المشروعات الثلاثة من 10 إلى 12 شهراً.



وأوضح أن تنفيذ المشروع بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية، باستخدام الألواح الشمسية، كما ستقوم الشركة بتركيب خلايا مستوردة من ثلاث دول هى ألمانيا و فرنسا والصين.



وأوضح الضلعى أن المشروعات الثلاثة تنقسم إلى محطة بقدرة 50 ميجاوات ومحطتين أخريين بقدرة 20 ميجاوات لكل مشروع منهما، لافتاً إلى أن تنفيذها سيتم ضمن منطقة بنبان بمحافظة أسوان.



وكانت "المال" قد نشرت الأسبوع الماضى أن 30 شركة تمكنت من تحقيق الإغلاق المالى لمشروعات تعريفة شراء الطاقة من إجمالى 36 شركة تقدمت للمشروعات، وبإجمالى قدرات نحو 1500 ميجاوات، على أن يتم الانتهاء من تشغيل جميع المشروعات مع بداية 2019 وباستثمارات نحو 1.5 مليار دولار.