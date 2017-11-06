إسرائيل تنتهي من بناء السياج الحدودى مع الأردن

الجيش الإسرائيلي

عادل عبد الجواد



ذكر موقع "نيوز1" الإسرائيلي، أن السلطات الإسرائيلية انتهت من بناء السياج الأمني الفاصل بطول 30 كيلومترا، بامتداد الحدود الإسرائيلية الأردنية، من إيلات الإسرائيلية حتى مطار "تمناع" الإسرائيلي.



وتابع الموقع، تواصل وزارة الدفاع الاسرائيلية أعمال البناء على الحدود الإسرائيلية الأردنية بين إيلات ومطار تمناع الإسرائيلي، وبلغت التكلفة حتى الآن 300 مليون شيكل.



بينما صرح وزير الدفاع الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان قائلا: "نحن نعمل باستمرار على تعزيز المكونات الأمنية على جميع الحدود، في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية".



وأوضح الموقع أنه تم وضع العشرات من الركائز الطويلة على السياج لحماية الطائرات التى تقلع وتهبط فى المطار ضد تهديدات مختلفة، وهو دليل آخر على إبداع وقدرة المؤسسة الدفاعية في اسرائيل على حماية حدودها، وهذا هو أساس قوة الجيش الإسرائيلي - حسبما جاء بموقع "نيوز1" الاسرائيلي.



وبحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سابقا فإن المشروع يأتي في إطار الأمن القومي الإسرائيلي، وبذلك يضاف إلى السياجين اللذين أقيما على امتداد الحدود مع مصر وكذلك هضبة الجولان، لتأمين حدود إسرائيل، مشيرا إلي أن السياج الجديد لن يضر أو يمس المصالح القومية للأردن ومصر، وأنه سيقام داخل الأراضي الإسرائيلية.