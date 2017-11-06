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استثمار
ريدكون العقارية تخترق مجال الخدمات الطبية لهذه الأسباب
الإثنين 06 نوفمبر 2017 01:25 م
ريدكون العقارية
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ريدكون العقارية
أسماء السيد:
قال حازم العشري، المؤسس والمشارك ورئيس مجلس إدارة ريدكون ميديكال باركس، أحد شركات "ريدكون" العقارية، إن هدف اختراق ريدكون لقطاع الخدمات الطبية، هو نقص تلك الخدمات المقدمة في السوق المحلية .
وأشار إلي أن الدراسات الأولية واستطلاعات الرأي، أظهرت الاحتياج للمزيد من الخدمات الطبية، كما أن قطاع الرعاية الصحية يعد من القطاعات كثيفة العمالة، موضحًا أن القطاع يعد من القطاعات المربحة .
تأسست ريدكون ميديكال باركس، العام الجاري، وهي إحدى الشركات التابعة لريدكون العقارية .
استثمار
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