ريدكون العقارية تخترق مجال الخدمات الطبية لهذه الأسباب

ريدكون العقارية



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قال حازم العشري، المؤسس والمشارك ورئيس مجلس إدارة ريدكون ميديكال باركس، أحد شركات "ريدكون" العقارية، إن هدف اختراق ريدكون لقطاع الخدمات الطبية، هو نقص تلك الخدمات المقدمة في السوق المحلية .



وأشار إلي أن الدراسات الأولية واستطلاعات الرأي، أظهرت الاحتياج للمزيد من الخدمات الطبية، كما أن قطاع الرعاية الصحية يعد من القطاعات كثيفة العمالة، موضحًا أن القطاع يعد من القطاعات المربحة .



تأسست ريدكون ميديكال باركس، العام الجاري، وهي إحدى الشركات التابعة لريدكون العقارية .

