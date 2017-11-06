بلومبرج: اعتقال الوليد يؤثر على استثمارات عالمية بمليارات الدولارات

الوليد بن طلال

وزارة الاعلام السعودية: أصول قضايا الفساد ستسجل باسم الدولة



خالد بدر الدين



يرى محللون أن اعتقال الأمير السعودى الوليد بن طلال، الذى اشتهر بمراهناته الكبرى على سيتى جروب، وشركات غربية كبرى أخرى، له أثر على استثمارات بمليارات الدولارات، فى مختلف أنحاء العالم، لأنه مَثل دائما وجه مشرق غير رسمى للسعودية، ولم يكن قط من صناع القرار الرئيسيين فى المملكة.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن الأمير الوليد يمثل وجه قطاع الأعمال السعودى، ويحتل المركز 50 بين قائمة أغنياء العالم، بثروة تقدر بـنحو 19 مليار دولار، ولكن ربما تصبح استثماراته الحالية والمستقبلية موضع شك، بعد توقيفه فى تحقيق تجريه هيئة سعودية جديدة لمكافحة الفساد.



وقالت شركة المملكة القابضة السعودية، إنها على اطلاع بالأخبار التى تتداول بشأن رئيس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال، وأنها مستمرة فى نشاطها التجارى كالمعتاد.



وأكدت فى بيان للبورصة السعودية، أن الرئيس التنفيذى تلقى تأكيدات من حكومة خادم الحرمين الشريفين، بدعم شركة المملكة القابضة، وأكدت الأخيرة التزامها بالاستمرار فى خدمة مصالح مساهميها، وكل من له مصلحة بها.



فى السياق ذاته يخشى بعض المستثمرين بالشركة من أن التحقيقات قد تجبر البعض على بيع ما لديهم من أسهمها، غير أن كثيرا منهم يعتقدون أن الخطوة ستعزز مكانة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وتساعده فى تسريع إصلاحات اقتصادية، مثل الخصخصة، ومشاريع التنمية الضخمة.



يملك الأمير الوليد (62 عاما) حصة فى مجموعة سيتى جروب، وحصصا مهمة فى تويتر، وشركة ليفت لتوصيل الركاب، وتايم وارنر الإعلامية.



ووفقا لبلومبرج،تدق هذه القرارات المفاجئة أجراس الإنذار فى المنطقة وخارجها، كما تعيد للأذهان قرارا اتخذه الملك سلمان فى يونيو الماضى، بتعيين نجله الأمير محمد، وليا للعهد، بدلا من الأمير محمد بن نايف.



تستهدف اللجنة العليا الجديدة لمكافحة الفساد، تعزيز سيطرة الأمير محمد بن سلمان، على المؤسسات الأمنية الثلاث، التى ترأستها لفترة طويلة أفرع قوية منفصلة من الأسرة الحاكمة، ورغم ذلك فإن قرارات الإعفاء والاحتجاز توحى بأن الأمير محمد، وبدلا من السعى لتكوين تحالفات، يقوم بنعزيز قبضته الحديدية، لتشمل الأسرة الحاكمة، والجيش، والحرس الوطنى، لمواجهة معارضة واسعة النطاق، فيما يبدو داخل الأسرة، والجيش، بسبب إصلاحاته، وللحرب فى اليمن.



وقال خبير اقتصادى فى بنك خليجى كبير، إنه نظرا للحساسيات السياسية، فإنه لا يوجد فى السعودية من يرى الفساد سببا للقرارات الأخيرة، وإنما يتعلق الأمر بتعزيز السلطة، والإحباط من عدم مضى الإصلاحات بالسرعة الكافية.



من بين المحتجزين، وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، ووزير الاقتصاد، عادل فقيه، الذى لعب يوم ما دورًا كبيرًا فى وضع مسودة الإصلاحات، والأمير السابق لمنطقة الرياض، الأمير تركى بن عبد الله، وخالد التويجرى، الذى كان رئيسا للديوان الملكى، فى عهد الملك الراحل عبد الله، وبكر بن لادن، رئيس مجموعة بن لادن السعودية الكبيرة للمقاولات، والوليد آل إبراهيم مالك شبكة (MBC) التلفزيونية.



ونقلت هيئة الأذاعة البريطانية BBC أمس عن وزارة الاعلام السعودية أن كل الأصول والممتلكات التى تشملها تحقيقات الفساد ستسجل بأسم الدولة.



كان والد الأمير الوليد، وزيرا للمالية فى السعودية خلال الستينيات، وأسس الوليد شركة المملكة القابضة عام 1979، متجها فى البداية للاستثمار فى قطاع العقارات بمدينة الرياض، وفى التسعينات دخل سوق وول ستريت، مستثمرا بكثافة فى سيتى جروب، وربطته علاقة وثيقة بالرئيس التنفيذى السابق لمجموعة سيتى جروب سانفورد (ساندي) ويل، كما أقام علاقات وثيقة مع قيادات أخرى فى وول ستريت، من بينها لويد بلانكفين، الرئيس التنفيذى لجولدمان ساكس.



واشتهر الوليد بجرأته فى إبداء آرائه السياسية، واحتل تصريح له عبر تويتر، عناوين الصحف عام 2015، وصف فيه دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى، بأنه «عار»، وطالبه الوليد بأن ينسحب من الانتخابات الأمريكية، بعد تعهده بمنع المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة، ورد ترامب بنشر تغريدة قال فيها «يريد الأمير الوليد التحكم فى السياسيين الأمريكيين بأموال والده، ولن يمكنه فعل هذا عندما يتم انتخابى».