النواب يعود لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات.. بعد غدا

البرلمان المصري 2017

ياسمين فواز:



تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، لمناقشة استراتيجية صناعة السيارات، الأربعاء المقبل، عقب تعديلها.



وأكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، أن الاستراتيجية ستناقش نهاية الأسبوع الجارى، وتحديدا الأربعاء المقبل .



وأضاف أن هناك استراتيجية جديدة يتم الانتهاء منها حاليًا، لأن ما قدم وتداول وجرت المشاورات حوله كان مجرد مشروع قانون، موضحا أن الاستراتيجية عدلت 3 مرات، وتم التوافق بين لجنة الصناعة ووزارة الصناعة، للاستعانة بخبير أجنبى، ونعمل حاليًا للوصول إلى صياغة نهائية.



وأشار إلى أن من أكثر مشروعات القوانين التى جرى حولها جدل، كان قانون استراتيجية السيارات، وتابع: "منذ 8 سنوات ننتظر هذه الاستراتيجية، التى ستظل لمدة 20 أو 25 سنة، ومن ثم نحتاج متسع من الوقت لدراسة آثارها حتى لا يتضرر أحد.



من جانبه أكد النائب أحمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه من الصعب التكهن بنسبة المكون المحلي، لافتا إلى أن جميع التفاصيل الخاصة بالاستراتيجية لم تحسم بعد.



وأوضح أن اللجنة بصدد عقد جلسات استماع جديدة، منوها إلى أن الاستيراتيجية موجودة حاليا لدى هيئة التنمية الصناعية، لاعادة النظر بها، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الشركات تقديم رؤيتهم، لمراعاتها في مشروع القانون .



كما أوضح محمد زكريا محيي الدين، وكيل اللجنة الثاني، أن مجلس النواب أسند إلى أحد المكاتب الاستشارية الألمانية، مهمة إعادة دراسة استراتيجية النهوض بصناعة السيارات، تمهيدًا لتعديلها، ثم إقرارها بعد مراجعة ملاحظات المجلس من قبل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية. وأضاف أن مجلس النواب ينتظر رد وزارة الصناعة والتجارة الخارجية على ملاحظاته بشان الاستراتيجية، متوقعًا أن يصل الرد خلال نوفمبر الجارى.



كانت شركات تجميع السيارات والشركات المغذية اتفقت على استراتيجية شاملة لإنقاذ الصناعة من التخفيضات المُقررة فى اتفاقات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبى ودول أغادير، وأعدت الشركات من خلال غرفة الصناعات الهندسية إطارا عاما للاستراتيجية قدمته إلى وزارتى الصناعة والتجارة والمالية، لتفعيلها قبل نهاية عام 2015، وتعتمد الاستراتيجية على استبدال الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة بضريبة مبيعات جديدة نسبتها30% فى المتوسط، وتخفيض الجمارك بما لا يؤثر على هيكل السوق، حال إعفاء الدول الموقعة لاتفاقات تجارة حرة مع مصر، ويتضمن المقترح إعفاء المُصنعين المحليين من ضريبة المبيعات الجديدة فى حال وصولهم بنسبة التصنيع المحلى إلى 45% أو تحقيقهم نسبة تصدير جيدة .

