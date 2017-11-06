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بورصة وشركات
مصر تترأس الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات اليوروأسيوى
الإثنين 06 نوفمبر 2017 12:46 م
اتحاد البورصات اليوروأسيوى
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اتحاد البورصات اليوروأسيوى
المال – خاص:
ترأست البورصة المصرية، الاجتماع السنوى للجمعية العمومية، لاتحاد البورصات اليوروآسيوى FEAS ، الذي تشكل عضويته بورصات ومؤسسات من أوروبا وآسيا ودولً حوض البحر المتوسط.
ووافقت الجمعية العمومة - التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في العاصمة الأرمينية يريفان - على قبول عضوية بورصة أثينا، كما وافق أعضاء الاتحاد على تعديل النظام الأساسى، بما يتيح إنشاء لجنة للمراجعة، على أن يكون أعضائها من غير أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، كما اعتمدت الجمعية العمومية استراتيجية العمل للعامين المقبلين.
من جهته قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، ورئيس الاتحاد اليوروأسيوى، إن أهم ملامح استراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، هى البدء في إعداد أجندة بحثية تتعلق بدور أسواق رأس المال فى توفير آليات ومنتجات تمويلية، بالمقارنة بالوسائل التمويلية الأخرى، فضلا على عمل دراسات مقارنة لقواعد القيد والإفصاح، وكذلك العمل على إعداد برامج تأهيليةً تكون معتمدة من الاتحادات الجامعة للمؤسسات العاملة في مجال سوق المال.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا التوسع في تقديم برامج التدريب البينية ما بين أعضاء الاتحاد، وهم بورصات الأسهم والسلع وشركات التسوية والمقاصة والمنظمات المالية الدولية، لافتاً إلى أن رئاسة البورصة المصرية للجنة الأسواق الناشئة بالاتحاد الدولى للبورصات، سيكون عاملا مؤثرا فى خلق آليات تعاون بين الاتحادين الدولى واليوروأسيوى لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى البورصات الأعضاء، بالاتحاد اليوروأسيوى.
وكشف فريد أن الفاعليات انتهت بإقرار أعضاء الجمعية العمومية ضرورة إقامة مؤتمر يناقش جميع الأمور المرتبطة بالصناعة، وأخر المستجدات وذلك على هامش الاجتماع السنوى للاتحاد، مشيرا إلى موافقة عموميته على استضافة البورصة المصرية لفاعليات المؤتمر، والاجتماع السنوي المقبل، والمقرر عقده فى نوفمبر ٢٠١٨.
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