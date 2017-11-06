عوائد أذون الخزانة تواصل التراجع

أذون خزانة 2

❐ مؤشر الـ«MAL IR» ينخفض 165 نقطة أساس على مدار عام

❐ البنوك تعرض إيداع 73 مليار جنيه.. «والمركزى» يقبل 10 مليارات فقط

❐ تكثيف عمليات سحب السيولة عبر الودائع متغيرة العائد

❐ هبوط متوسط الفائدة على السندات بين 200 – 300 نقطة أساس منذ تحرير الجنيه



محمد سالم



واصل العائد على أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل (أذون الخزانة)؛ تراجعه للأسبوع الثامن على التوالى، متأثرًا بالمنافسة بين المؤسسات الأجنبية، ونظيرتها المحلية، على الاكتتاب للاستفادة من عوائدها التى لا تزال مغرية.



وهبط مؤشر المال «IR»، الذي يقيس متوسط العائد على الأذون المصرية 120 نقطة أساس ليسجل %18.152 فى ختام الأسبوع الماضى، مقارنة بـ%19.389 نهاية أغسطس الماضى، بينما بلغ معدل الانخفاض 165 نقطة أساس (100 نقطة تعادل %1) مقارنة بالمستوى الذى سجله وقت صدور قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.



صعدت السندات المحلية أجل 3 و7 أعوام، فى طروحات الأسبوع الماضى، بنسب طفيفة، لم تتجاوز 10 نقاط أساس، بينما حققت انخفاضا كبيرا بين 200 و300 نقطة خلال العام الأول من تدشين منظومة التعويم، وإطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى.



ويخالف أداء أذون وسندات الخزانة المصرية توقعات أغلب المحلليين، الذين أشاروا إلى أن اتجاهها لتسجيل صعود قياسى، مع ارتفاع تكلفة الأموال بالبنوك عقب قيام البنك المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع بالعملة المحلية من 10 إلى 14%.



ويتواكب هبوط العائد على أدوات الدين المحلية، مع تحسن أداء السندات الدولية لمصر فى الخارج، وسجل العائد على السندات أجل 10 أعوام، المستحقة فى 2027 ما دون %6، للمرة الأولى منذ طرحها فى يناير الماضى، كما سجل العائد على باقى الطروحات معدلات تراجع بين 88 و160 نقطة أساس، حسب تقرير بنك بى إن بى باريبا، عن أسواق الدين الصادر الأسبوع الماضى.



وكشفت تعاملات الأسبوع الماضى، عن هبوط متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 364 يوماً، 29 نقطة أساس، ليسجل %17.690، مقابل %17.985 فى الطرح السابق، لكن تغطية البنوك للعطاء تراجعت إلى 2.9 مرة، من 3.5 مرة سابقًا، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 19.82 مليار جنيه، عبر 304 عروض، بينما قبلت وزارة المالية 116 عرضاً، بقيمة 7.9 مليار جنيه، بزيادة 1.2 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.



كما تراجع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً، 29 نقطة أساس إلى %17.682، من %17.977 فى العطاء السابق، وعرضت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بـ 12.8 مليار جنيه، فيما وافقت وزارة المالية على 98 عرضًا فقط، بقيمة 7.2 مليار جنيه، بزيادة 450 مليون عن قيمة الطرح.



وهبط متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 21 نقطة أساس، إلى %18.701، بعد وصول معدل التغطية إلى 3.6 مرة قيمة العطاء، بقيمة 23.5 مليار جنيه عبر 292 طلباً، بينما قبلت وزارة المالية 94 عرضاً بقيمة 8.9 مليار جنيه، بزيادة 2.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدف الحصول عليها والمقدرة بـ6.5 مليار جنيه.



كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً، بـ25 نقطة أساس إلى %18.571، وغطت البنوك العطاء 3.4 مرة بقيمة 22 مليار جنيه، من خلال 267 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 98 عرضاً بقيمة 6.5 مليار جنيه .



بينما صعد العائد على السندات بشكل طفيف، ليرتفع متوسط الفائدة على سندات أجل 3 أعوام 11 نقطة أساس إلى %15.578، بدلا من %15.467 فى العطاء السابق، وبلغ معدل تغطية البنوك للعطاء 2.8 مرة بقيمة 4.2 مليار جنيه، عبر 82 طلباً فيما قبلت وزارة المالية 54 عرضاً، بواقع 1.95 مليار جنيه، بزيادة 450 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة.



كما صعد متوسط العائد على سندات أجل 7 أعوام 0.9 نقطة أساس، إلى %15.6، ووصول معدل تغطية العطاء إلى 2.46 مرة، بقيمة 2.4 مليار جنيه، عبر 60 طلباً، لتقبل «المالية» 43 طلباً بقيمة مليار جنيه.



وعلى صعيد الطروحات الجديدة، أعلنت وزارة المالية عن تدشين 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 27.5 مليار جنيه، موزعة بواقع 6.75 مليار جنيه، بأجل 91 يومًا، ونفس القيمة بأجل 182 و14 مليار جنيه، مقسمة بالتساوى على أجل 266 يومًا، و357 يومًا، كما تعتزم طرح سندات بقيمة 2.25 مليار جنيه، منها 1.25 مليار بأجل 5 أعوام، ومليار جنيه بأجل 10 أعوام.



وتبعا لاستمرار ارتفاع مستويات السيولة النقدية لدى البنوك، يدشن البنك المركزي عطاءين للودائع المربوطة ثابتة، ومتغيرة العائد، بقيمة بلغت 80 مليار جنيه، وبلغت قيمة الطرح للودائع متغيرة العائد 70 مليار جنيه، لأجل 42 يومًا وبلغت العروض المقدمة من البنوك 78.46 مليار جنيه، عبر 66 عرضا، وافق المركزى على 65 منها، بقيمة 78.3 مليار جنيه، وسجل أقل عائد مقبول %19.2، وأعلى %19.33 والمتوسط %19.303.



كما دشن البنك المركزي العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت، بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام، بسعر فائدة %19.25، وقدمت البنوك 17 طلباً بقيمة 72.9 مليار جنيه، وقبل البنك القيمة المطلوبة فقط بنسبة تخصيص %13.7 لكل بنك.



وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد البنك تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، لا سيما بعد اتفاق وزارة المالية مع البنك المركزى على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.