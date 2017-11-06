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استثمار
ريدكون باركس تطلق المرحلة الأولي من مشروع البروج ميديكال
الإثنين 06 نوفمبر 2017 12:20 م
ريدكون باركس
أخر الأخبار
ريدكون باركس 2
أسماء السيد:
أعلنت شركة ميديكال باركس، اليوم الإثنين، عن إطلاق مشروعها "البروج ميديكال ديستركت"، الذي يعد الأول بقطاع الرعاية الصحية في مصر.
وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم، إلى أنه يجرى حاليًا تطوير المرحلة الأولى من المشروع، التى تتضمن مبني كامل التشطيب، مقام على مساحة ١١٠٠٠ متر مربع.
وأوضحت أن المبني معد لاستقبال مجمع عيادات صغير إلي متوسط، ومجموعة من العيادات المستقلة، مصممة بطريقة علمية، بالإضافه إلي صيدلية ومركز للاستشفاء، ومركز للياقة البدنية، ومركز للتشخيص ومعمل للتحاليل، إضافة إلي مجموعة من الكافيهات والمطاعم .
ولفتت الشركة، إلي أن المبني الجديد يعد جزءًا من المجمع الطبي الكبير المقام على ٣٣٠٠٠ متر مربع.
تأسست شركة ريدكون ميديكال باركس عام ٢٠١٧، وتعد إحدى الشركات التابعة لشركة ريدكون للتطوير العقاري .
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