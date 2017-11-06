البركة- مصر: الشيخ صالح ليس له علاقة مباشرة بهيكل الملكية

بنك البركة 1



رجب عزالدين:



أعلن بنك البركة – مصر، أن الشيخ صالح كامل، ليس من أعضاء مجلس إدارته، وليس له علاقة مباشرة بصفته الشخصية فى هيكل الملكية .



جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بشأن الأحداث الجارية بالمملكة العربية السعودية، بخصوص موقف بعض كبار المستثمرين السعوديين، ومنهم الشيخ صالح كامل .



وقال البنك: لا نعلم رسميا بما يحدث فى المملكة، بخلاف ما تداولته المواقع الإليكترونية، والفضائية، ولم نتأثر بها نظرا لأن الشيخ صالح كامل ليس له علاقة مباشرة بالبنك، وبالتالى فليس هناك أى تأثير أيا كانت الأحداث الجارية، فى المملكة العربية السعودية حاليا.



يبلغ رأسمال البنك 1.1 مليار جنيه، موزعا على 157.3 مليون سهم، بقيمة اسمية 7 جنيهات للسهم الواحد، ويتوزع هيكل ملكيته بين مجموعة البركة المصرفية (73.68%)، مصر لتأمينات الحياة (5.25%)، مصر للتأمين (4.349%)، محسن بدر على خلف الله (1.1479%)، إضافة إلى أخرين.



وألقت المملكة العربية السعودية القبض على أمراء، ووزراء، ومستثمرين، فى إطار حملة أطلقها الملك سلمان لمكافحة الفساد، وشملت الحملة 11 أميرا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، جرى احتجازهم في وقت مبكر من صباح أمس، كما شملت القائمة الملياردير الأمير الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، أحد أبرز رجال الأعمال السعوديين .

