سحر نصر تبحث توسيع نشاط أوبر- مصر

أوبر- مصر 2

المال- خاص:



التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عبد اللطيف واكد، مدير عام شركة أوبر - مصر، وأحمد على، مدير السياسات فى الشركة لشمال أفريقيا، ورنا قرطام، مدير السياسات فى مصر، وذلك على هامش مشاركتها فى منتدى شباب العالم، بشرم الشيخ، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.



بحث الجانبين توسيع نشاط الشركة فى المحافظات، بعد افتتاح مركز "أوبر" للخدمة المتميزة بالقاهرة، والذى يعد الأول فى منطقة الشرق الأوسط، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 20 مليون دولار، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل مباشرة، بحلول 2020.



أوضحت الوزيرة، أن الحكومة حريصة على وجود بيئة أعمال مناسبة، وإصلاحات تشريعية تضمن ضخ القطاع الخاص استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين، ودعم مشروعات رواد الأعمال، مشيرة إلى أن مشروع قانون تنظيم خدمات شركات نقل الركاب بالسيارات الخاصة، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، سيوفر إطار تشريعى ميسر لشركة أوبر، والشركات الأخرى العاملة فى هذا المجال.



وذكرت أن منتدى شباب العالم يعد فرصة لدعم المبادرات الشبابية فى مختلف المجالات، وخاصة التكنولوجية.



وأشار عبد اللطيف واكد، أن أوبر تعتزم التوسع فى نشاطها فى مصر، وتعتزم أن تصبح القاهرة مركزا لدعم عملائها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحا أن السوق المصرية تعتبر من بين الأسرع نموا لأوبر على مستوى العالم.



وأشاد بمنتدى شباب العالم، وحرص القيادة السياسية فى مصر على دعم أفكار الشباب، وصياغة رؤية مشتركة مع مختلف شباب العالم نحو المستقبل.



وذكر أن "أوبر" استطاعت خلال السنوات الثلاثة الماضية تمكين الآلاف من زيادة دخولهم، وتحسين المستوى المعيشى لعائلاتهم.





