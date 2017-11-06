اتحاد الشركات يعيد دراسة التأمين على الطلاب

الطلاب

الشاذلى جمعة



أعاد الاتحاد المصرى للتأمين، عبر اللجنة الفنية لتأمينات الحوادث، دراسة وثيقة طلاب المدارس والجامعات.



وقال مسئول تأمينى بارز إن اللجنة تسعى إلى التفاوض مجددا مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى لتغطية طلاب المدارس والجامعات ضد أخطار الوفاة أو الإصابة بعجز كلى أو جزئى مستديمين.



ومعروف أن "التعليم" رفضت عرضا تقدم به اتحاد التأمين منذ عامين، لتغطية طلاب المدارس ضد أخطار الحوادث التى تؤدى للوفاة أو العجز، على أن تمتد تغطية الوثيقة لليوم الدراسى وذهاب وعودة الطلاب، الذين تشملهم الوثيقة.



وبررت الوزارة رفضها آنذاك بوجود تغطية مماثلة تطبقها التعليم من خلال صرف تعويض "رمزي" للطالب فى حالة وفاته أو إصابته بعجز مستديم.



وأوضح المسئول أن إعادة دراسة الوثيقة حاليا مرتبط بزيادة المخاطر، وضآلة التعويضات، لافتا إلى أن لجنة الحوادث لم تقر حتى الآن شكل توفير التغطية، سواء بقصرها على المدارس والجامعات الحكومية، أم بشمولها لطلاب المدارس والجامعات الخاصة.



ووفقًا للقرار الوزارى رقم 244 لسنة 2015 بشأن نظام التأمين على الطلبة ضد الحوادث، يصل مبلغ التأمين إلى 20 ألف جنيه إذا نشأ عن الحادث وفاة أو عجز كلى مستديم، ويصرف للورثة الشرعيين، أما إذا نشأ عنه عجز جزئى مستديم استحق المصاب تأمينًا على أساس نسبة العجز فى حدود المبلغ المنصوص عليه.