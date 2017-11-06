الشركات المرتبطة بالوليد وكامل تستبعد تأثرها

الوليد بن طلال

❐ طلعت مصطفى: الشراكة مستمرة.. والمشروعات المعلن عنها مجرد دراسات أولية

❐ الغمراوى: «البركة- مصر» مؤسسة محلية.. ولن يتأثر بقرارات الرياض



شريف عمر وسهير محمد ومصطفى طلعت ودعاء محمود



استبعدت شركات عاملة فى السوق المحلية، وترتبط برجلى الأعمال السعوديين الوليد بن طلال، والشيخ صالح كامل، تأثرهم بقرارات إيقافهما بالمملكة للتحقيق فى تهم تتعلق بقضايا فساد.



كانت لجنة مكافحة الفساد، التى يرأسها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، قد أوقفت 11 أميرًا، بينهم الأمير الوليد بن طلال، وصالح كامل وأبنائه، ووليد الإبراهيم، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين.



وأكد أشرف الغمراوى، العضو المنتدب لبنك «البركة - مصر»، أن الأخير لن يتأثر، خاصة أن البنك شركة مساهمة مصرية، ومدرج بالبورصة ويخضع لإشراف ورقابة البنك المركزى.



وأضاف أن الشيخ صالح كامل، ليس مساهماً رئيسياً فى بنك البركة - مصر، وليس عضواً فى مجلس الإدارة، موضحا أن المساهم الرئيسى، شركة مساهمة بحرينية مدرجة فى بورصتى البحرين ودبى، وتضم مساهمين أخرين، منهم الراجحى السعودية، بجانب إماراتيين، وكويتيين.



يتوزع هيكل ملكية بنك البركة، بواقع %73.6 لمجموعة البركة المصرفية، التابعة لرجل الأعمال صالح كامل، و%5.2 لشركة مصر لتأمينات الحياة، فيما تتوزع النسبة المتبقية على حملة أسهم التداول الحر.



وأشار الغمراوى، إلى أنه لا توجد أى علاقة مباشرة بين البنك والشيخ صالح كامل، فى الوقت الحالى، موضحا أنه كانت هناك علاقة أكبر قبل تطبيق معايير الحوكمة، وإدراج البنك فى البورصة المصرية.



وأكد أن جميع رجال الأعمال، أو الشخصيات التى وردت أسمائهم ضمن قائمة الموقوفين بالمملكة، ليس لهم حسابات، أو تعاملات مع البنك.



وهبط سهم بنك البركة بنسبة %6.8 إلى 12.86 جنيه، عقب إيقاف رجل الأعمال الشيخ صالح كامل، صاحب مجموعة البركة المصرفية، التى تمتلك %73.6 من أسهم بنك البركة مصر.



وقال مصدر قريب الصلة بشركة الإسماعيلية مصر للدواجن، إن صالح كامل لديه استثمارات غير مباشرة بالشركة، من خلال مساهمته بـ«الإسماعيلية للاستثمار»، التى تستحوذ على %80 من هيكل ملكية الأولى، وأكد أن الثانية هى شركة مساهمة مصرية، قامت بشراء الأسهم من خلال البورصة.



واستشهد المصدر بعدم تلق إدارة الشركة أى استفسارات، أو مخاطبات من جانب إدارتى البورصة، أو الهيئة العامة للرقابة المالية، بشأن توقيف الشيخ صالح كامل، موضحاً أن تراجع السهم مرتبط بالحركة الهبوطية للبورصة أمس.



وسيطر التراجع على حركة سهم الإسماعيلية للدواجن، خلال جلسة أمس الأحد، وأغلق منخفضاً بـ %4.5عند 2.30 جنيه، كما تراجع سهم شركة إسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة شقيقة للإسماعيلية للدواجن- بنسبة %7.8، وأغلق عند مستوى 4.67 جنيه.



يشار الى أن هديل صالح كامل، عضو بمجلس إدارة شركتى الإسماعيلية للدواجن، والإسماعيلية للتطوير، باعتبارها ممثلة لشركة الإسماعيلية للاستثمار.



فى سياق متصل، أكد مصدر قريب الصلة من مجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن الأخيرة مستمرة فى الاستثمارات المشتركة مع رجل الأعمال الوليد بن طلال، وقال إن غالبية المشروعات التى تم الإعلان عنها مؤخراً، مجرد دراسات أولية، لم يبدأ تنفيذها.



وأشار إلى أن مجموعة طلعت مصطفى لا زالت تترقب تطورات مستقبلية، ربما تؤثر على حركة المجموعة خلال الفترة المقبلة.



تضم استثمارات الوليد مع مجموعة طلعت مصطفى، توسعة فندق فورسيزون شرم الشيخ، وتدشين فندقين جديدين بالعلمين ومدينتى، ومن المنتظر أن تتجاوز حجم الاستثمارات الجديدة 800 مليون دولار.



وتراجع سهم طلعت مصطفى القابضة، مع نهاية تداولات أمس، بنسبة %2.78 إلى 9.45جنيه، وسط تداولات مرتفعة بلغت 87.8مليون جنيه.



وأكد مصدر لـ«المال» أن أعمال التطوير والتوسعات فى منتجع الفورسيزون الجديد بمدينة شرم الشيخ، لم تتوقف، بعد إعلان خبر إلقاء القبض على الوليد.



وأضاف أن المنتجع قائم على الشراكة بين مجموعة «طلعت مصطفى» و«المملكة القابضة»، ومن المقرر انتهاء أعمال التوسعة خلال العام المقبل.