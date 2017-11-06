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اقتصاد وأسواق
الزراعة تعتمد إجراءات جديدة لتصدير الحاصلات للدول العربية
الإثنين 06 نوفمبر 2017 10:02 ص
وزارة الزراعة مصر 56
أخر الأخبار
وزراة الزراعة 699
الصاوي أحمد
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عن المستندات والإجراءات المطلوبة من الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية إلى الدول العربية، والتي يتطلب استيفاؤها قبل عمليات التصدير.
وأعدت الإدارة المركزية للحجر الزراعي، منشورا تم توزيعه على كل المنافذ الحجرية ومفتشي الحجر الزراعي، يتضمن تلك الإجراءات والاشتراطات المطلوبة لتعميمها على الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية إلى الدول العربية.
ونص المنشور على ضرورة استكمال استمارة تسجيل الشركات، والمتوافرة حاليا بالإدارة المركزية للحجر الزراعي ومقرها 1 شارع نادي الصيد بالدقي، او الاستعلام من خلال الرقم 0237608575، او من خلال الفاكس 0237608574.
وشدد المنشور على إحضار ممثلي الشركات عددا من المستندات على سبيل الاطلاع، والتي تتمثل في: السجل التجاري، سجل المصدرين، بطاقة الرقم القومي لصاحب او مدير الشركة المسئول مع صورة منها.
ونبه المنشور على أن يتم التقدم للإدارة المركزية للحجر الزراعي للتسجيل وتقديم الاوراق المطلوبة قبل البدء في عملية التصدير خلال مدة لا تزيد على 15 يوما.
ومن جانبه قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، إن تلك الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتطوير الحجر الزراعي المصري، من خلال بناء قواعد بيانات دقيقة وسليمة حول الصادرات الزراعية المختلفة المصُدرة والمُستوردة من والى كل دول العالم، كذلك الشركات المتعاملة في هذا الشأن، بما يساهم ايضا في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية أمام دول العالم.
وزارة الزراعة
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