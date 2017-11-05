ميناء دمياط يطلق للمرة الأولى تطبيقات ذكية لخدمة العملاء والعاملين

محمود محسن



أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الأحد، أنها ولأول مرة أطلقت تطبيقات خدمات الهواتف الذكية للعملاء، لتحقيق التكامل بين مجتمع الميناء من جمارك ورقابة على الصادرات والواردات والتفتيش البحرى ( النافذة الواحدة ) .



صرح بذلك اللواء بحرى أيمن صالح رئيس مجلس الإدارة



وأوضح أنه فى نفس الوقت تطلق الهيئة أيضاً تطبيق خدمة العاملين وهو تطبيق إدارى إلكترونى جديد يخدم العاملين بالهيئة ويتيح لهم التعرف على رصيد الأجازات والحضور والإنصراف ومفردات الراتب وخلافه.



وأضاف صالح أن ذلك يأتى فى إطار توجهات وسياسات وزارة النقل والتى تهدف إلى إستكمال الإجراءات الخاصة بإتفاقية تسهيل التجارة، ومن المخطط أن تضيف الهيئة خدمات إلكترونية جديدة على التوالى.



الجدير بالذكر أن خطوة اطلاق تطبيقات الهواتف الذكية لخدمة العاملين والمتعاملين تأتي فى ضوء إنضمام مصر إلى إتفاق تسهيل التجارة العالمية فى يونيو 2017، وفى إطار التوافق مع خطة تسيير التجارة المصرية كجزء من شبكة EGY TREDE والتى تتضمن بنودها إنشاء منصة إلكترونية لجميع نماذج التشغيل فى كافة القطاعات وإتاحة المعلومات لكل الخدمات المقدمة والتقنيات المتطورة المطبقة فى ميناء دمياط بإعتباره أول ميناء مصرى حكومى يطبق النظام الإلكترونى.



