EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
إصابة سناتور أمريكي بـضربة صديقة
الأحد 05 نوفمبر 2017 10:19 م
الخزانة الأمريكية
أخر الأخبار
الخزانة الأمريكية
وكالات:
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السناتور الجمهوري راند بول أصيب بجروح طفيفة بعدما اعتدى عليه جاره في ولاية كنتاكي، جنوبي الولايات المتحدة.
وذكرت شرطة كنتاكي، في بيان، أن عناصر تابعين لها وصلوا إلى منزل بول في مقاطعة وارين بعد ظهر الجمعة، استجابة لبلاغ عن وقوع اعتداء عليه واعتقلت شخصا يدعى رينيه بوتشر.
وأضافت الشرطة "بعد وصولهم، تبين أن رينيه بوتشر (59 عاما) اعتدى عن قصد على بول وأصابه بجروح طفيفة".
وتم توجيه تهمة الاعتداء من الدرجة الرابعة إلى بوتشر، ولم يعرف على الفور دافع الاعتداء.
وبمقتضى مذكرة توقيف حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، اعتدى بوتشر على بول من الخلف، وقد اقر المعتدي بفعلته.
وورد في المذكرة أن بول تعرض "لإصابة في الضلع" سببت له صعوبة في التنفس، كما يعاني من نزيف من جروح حول فمه.
ويعد السناتور بول من أنصار السياسات التحررية التي تشدد على الحقوق الشخصية والخاصة.
وكان دور السناتور رئيسيا في تصويت أفشل مساعي حزبه لتمرير مشروع قانون يلغي إصلاحات الرئيس السابق باراك أوباما على قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا