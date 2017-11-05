إصابة سناتور أمريكي بـضربة صديقة

الخزانة الأمريكية

وكالات:



ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن السناتور الجمهوري راند بول أصيب بجروح طفيفة بعدما اعتدى عليه جاره في ولاية كنتاكي، جنوبي الولايات المتحدة.



وذكرت شرطة كنتاكي، في بيان، أن عناصر تابعين لها وصلوا إلى منزل بول في مقاطعة وارين بعد ظهر الجمعة، استجابة لبلاغ عن وقوع اعتداء عليه واعتقلت شخصا يدعى رينيه بوتشر.



وأضافت الشرطة "بعد وصولهم، تبين أن رينيه بوتشر (59 عاما) اعتدى عن قصد على بول وأصابه بجروح طفيفة".



وتم توجيه تهمة الاعتداء من الدرجة الرابعة إلى بوتشر، ولم يعرف على الفور دافع الاعتداء.



وبمقتضى مذكرة توقيف حصلت عليها صحيفة بوليتيكو، اعتدى بوتشر على بول من الخلف، وقد اقر المعتدي بفعلته.



وورد في المذكرة أن بول تعرض "لإصابة في الضلع" سببت له صعوبة في التنفس، كما يعاني من نزيف من جروح حول فمه.



ويعد السناتور بول من أنصار السياسات التحررية التي تشدد على الحقوق الشخصية والخاصة.



وكان دور السناتور رئيسيا في تصويت أفشل مساعي حزبه لتمرير مشروع قانون يلغي إصلاحات الرئيس السابق باراك أوباما على قانون الرعاية الصحية المعروف باسم "أوباما كير".