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طاقة
الكهرباء: لا تأثير للأحداث السعودية على مشروع الربط الكهربائي
الأحد 05 نوفمبر 2017 09:36 م
الربط الكهربائي العربي
أخر الأخبار
الربط الكهربائي العربي
عمر سالم
قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة، إنه لا تأثير لما يجري من أحداث بالسعودية على المشروعات المشتركة بين البلدين أو الاستثمارات بمصر.
وأضاف حمزة فى تصريحات لـ"المال"، أن "ما يحدث شأنا داخليا، لا يمكن التعليق عليه، كما أن المشروعات مثل الربط الكهربائي مع السعودية هي اتفاقيات بين دول وحكومات، ولا تتأثر بالأحداث مثلما حدث عندما تم تغيير أنظمة الحكم بمصر أكثر من مرة".
وأوضح أن أن مشروع الربط الكهربائي يتم تنفيذه طبقا للجدول الزمني الخاص به وتم طرح العديد من المشروعات ، وتم البدء فى تنفيذ أجزاء من محطات الربط ، ومن المرتقب تشغيل المشروع خلال ٢٠٢٠.
وأعلنت عدد من وكالات الانباء العالمية قيام المملكة العربية السعودية باحتجاز وتوقيف عدد من المستثمرين والوزاراء اللحاليين والسابقين منهم الأمير الوليد بن طلال والشيخ صالح كامل ومتعب بن عبدالله وغيرهم فى قضايا فساد بالمملكة.
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