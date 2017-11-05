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سيـــاســة
انطلاق منتدى شباب العالم برعاية السيسي
الأحد 05 نوفمبر 2017 08:20 م
السيسي
أخر الأخبار
السيسي
حسين رجب
انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، الذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، بمنتجع شرم الشيخ، وفق ما بثته التلفزيون ووسائل الإعلام.
ووصل الرئيس السيسي إلى قاعة المنتدى برفقة عدد من رؤساء وملوك وأمراء الدول المشاركة في المنتدى.
وبدأت مراسم افتتاح المنتدى وسط تصفيق حاد من الحضور، وأغان وترحيب بالرئيس، ويليه حفل أوبرالي وعشاء للوفود المشاركة.
ووفق بيانات سابقة يشارك في المنتدى 3000 شاب من 113 جنسية، وسيستمر حتى 10 نوفمبر، ويعد المنتدى منصة فعالة للحوار المباشر بين الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة والشباب، وتتضمن جلساته 64 جلسة، يتحدث فيها 222 متحدثًا، يمثلون 46 دولة من جنسيات مختلفة.
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