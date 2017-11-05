كركوك تطلب تعزيزات عسكرية من العبادي

عملية عسكرية برية على غزة

وكالات:



دعا محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، الأحد، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى المحافظة.



واعتبر الجبوري الاعتداء المزدوج الذي شهدته المحافظة، بأنه جاء نتيجة "يأس الإرهابيين" جراء فقدانهم المناطق التي سيطروا عليها.



وقال مكتب الجبوري في بيان إن "الأخير دان خلال ترأسه، اليوم، اجتماعا موسعا للجنة الأمنية العليا في المحافظة العمل الإرهابي المزدوج الذي شهدته كركوك".



وأكد الجبوري، بحسب البيان، أن "ما حصل جاء نتيجة يأس الإرهابيين وفقدانهم المناطق التي سيطروا عليها والتي جرى تحريرها بدماء القطعات العسكرية البطلة بجميع صنوفها"، داعيا الأجهزة الأمنية إلى "تكثيف جهودها وملاحقة العصابات الإرهابية وتقديمهم للعدالة".



ودعا الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي لـ"تعزيز القطعات العسكرية المتواجدة في كركوك، وتأمين حاجة شرطة المحافظة بمتطوعين جدد"، لافتا إلى أن "قوات مكافحة الإرهاب أثبتت عملها المهني ولكن عددها غير كاف لتغطية المساحة الواسعة للمدينة ويجب مضاعفتها لمجابهة التحدي الإرهابي الذي بدأ يستهدف المدنيين العزل بحياتهم اليومية".