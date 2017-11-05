عام صعود صاروخى للبورصة..والأجانب كلمة السر

أضافت 5 آلاف نقطة بقيادة البنوك والبتروكيماويات

الفائدة والدمغة وشهادات الادخار.. أهم 3 محطات أثرت على السوق

فاروس وبلتون: 14700 - 15000 نقطة مستهدفات 2017



"الأصول" وراء الطفرات السعرية فى أسهم القطاع العقارى

"السبعينى تداول أسفل قمته التاريخية رغم تسجيله أعلى مستوى فى 7 سنوات





جهاد سالم ـ مصطفى طلعت



رغم التداعيات السلبية التى فرضها قرار تحرير سعر الصرف على غالبية القطاعات الاقتصادية، فإن البورصة المصرية اتخذت اتجاهًا آخر خلال العام الأول للتعويم، واستفادت الأسهم المدرجة بشكل كبير وصعدت مؤشرات السوق لتتخطى أعلى قمم حققتها منذ التدشين.



وبسرد مبسط لما حدث خلال الفترة المذكورة، يلاحظ أن الأمر اللافت هو المشتريات القوية للمستثمرين الأجانب الذين استغلوا فرص رخص الأصول والأسهم المحلية، لتعود نسب استحواذهم على مشتريات السوق إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية العالمية تقريباً، وفقا لمتعاملين بالسوق.



دفع ذلك إلى تحقيق السوق طفرات صعودية ملحوظة، رغم المحطات السلبية التى جاء على رأسها قيام البنك المركزى برفع أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، لكبح جماح التضخم، كذلك إصدار غالبية البنوك شهادات ادخار مرتفعة العائد تصل لـ %20، فضلاً عن بدء العمل بضريبة الدمغة على التعاملات، بديلاً لضريبة الأرباح الرأسمالية.



ووفقًا للبيانات التاريخية للبورصة، صعد المؤشر الرئيسى للسوق «egx30» بشكل صاروخى بلغ أكثر من %67 منذ 3 نوفمبر 2016 وحتى الآن، ما يتجاوز 5 آلاف نقطة، بعدما نجح فى اختراق أعلى مستوياته التاريخية، التى سجلها قبل الأزمة المالية العالمية، وتحديداً فى أبريل 2008، عند مستوى 12050 نقطة، ليتجاوز المؤشر حاجز الـ 14300 نقطة.



واحتلت أسهم البنوك والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية صدارة القطاعات المستفيدة بدعم إعادة تقيم الأصول وتعويض فارق قيم التغير فى سعر الصرف، فى الوقت الذى تأثرت فيه سلبا أسهم القطاعات الاستهلاكية على خلفية ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، كما استفادت بعض القطاعات من نتائج الأعمال الإيجابية لشركاتها، وعلى رأسها البتروكيماويات التى تعتمد بشكل كبير على الصادرات.



فيما رفعت شركات الأوراق المالية وأذرع السمسرة ببنوك استثمار عاملة بالسوق المحلية، سقف توقعاتهم لمسيرة مؤشر البورصة الرئيسى، خلال العام المقبل 2018، إذ حددوا مستويات 17 و18 ألف نقطة كمستهدفات، فيما قد يتمكن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من بلوغ قمته السابقة عند 940 نقطة، والتى وصلها عام 2008.



ودعمت رؤية هذه الشركات اتجاه البنوك المتوقع لخفض أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، وإلغاء الاكتتاب فى الشهادات مرتفعة العائد، بالإضافة إلى إتجاه منحنى التضخم نحو الهبوط، وامتصاص الآثار الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى، فضلاً عن تحسن معدلات السياحة.



السويفي: انتعاشة مطلع 2018



قالت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار «فاروس»، إن قطاع الأسمدة والكيماويات جاء على رأس القطاعات التى استفادت بشكل كبير من تحرير سعر الصرف، نتيجة ارتفاع أسعار اليوريا العالمية وبيع المنتج بالسعر العالمى، ومنها شركات المالية والصناعية وموبكو للأسمدة.



وأشارت إلى أن الشركات التى ترتبط منتجاتها بالأسعار العالمية تمكنت من تحقيق طفرات فى الربحية، مثل الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، ومصر للألومنيوم والعربية للألومنيوم.



وأوضحت أن قطاع البنوك حقق أيضاً استفادة غير مباشرة من التعويم مع زيادة السيولة وتقييم الأصول الدولارية المملوكة للبنوك، وهو ما انعكس بشكل واضح على نتائج أعمال البنوك الفترة الأخيرة.



ووفقا للسويفى، سار قطاع العقارات على المنوال نفسه، مع ارتفاع قيمة الأصول العقارية، بالإضافة إلى إقبال المستثمرين الأجانب على شراء العقارات لتحقيق إيرادات مرضية، كما استفادت شركات السكر والمطاحن من تعديلات الأسعار.



وتوقعت انتعاشة بحلول الربع الأول من عام 2018، وذلك فى ضوء ترجيحاتها بدء انخفاض سعر الفائدة، فضلاً عن سلسلة من الطروحات العامة، التى ستحفز الأجانب على ضخ مزيد من الاستثمارات، موضحة أن السوق تستهدف 15 ألف نقطة بنهاية العام الحالى.



على الجانب الآخر، رأت أن ارتفاع التكلفة أثر بشكل سلبى على أداء القطاع الاستهلاكى، لكون مستلزمات الإنتاج تُستورد بالعملة الصعبة، ما أجبر هذه الشركات على رفع الأسعار لتحسين هوامش الربحية، فضلا عن الشركات التى تتحمل مديونيات بالدولار، تأثرت سلبًا بقرار تحرير سعر الصرف.



الألفى يتوقع تفوق «الاتصالات»



الرابع قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة «مباشر» لتداول الأوراق المالية، إن غالبية القطاعات سجلت ارتفاعات جماعية، إلا أن قطاع الاتصالات كان الأقل استفادة من رحلة الصعود، مرجحا تفوقه مع تفعيل خدمات الجيل الرابع، وطرح الرخصة الرابعة من المحمول بالسوق.



ورجح أن تدور السوق ما بين مستويى 15300 و18000 نقطة خلال العام المقبل، متوقعًا انتعاشة فى أداء قطاع البنوك والخدمات المالية، خلال الفترة الأخيرة، مدعومة باقتراب طرح بنك القاهرة.



عجينة: الخدمات المالية تقود السوق



أكد مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «بلتون» لتداول الأوراق المالية أن السوق تختبر مستوى 14700 نقطة، مع نهاية العام الحالى، مع انتعاشة سهم البنك التجارى الدولى وقطاع الخدمات المالية غير المصرفية، مستفيدا من نشاط السوق وارتفاع العمولات.



وأوضح أن المؤشرات كسرت قممًا تاريخية خلال العام الأول للتعويم، بقيادة قطاع العقارات الذى حقق معدلات صعود كبيرة، خاصة خلال الشهور القليلة الأخيرة.



الأعصر: مشتريات الأجانب تضاعفت



قال محمد الأعصر، خبير أسواق المال، إن مشتريات الأجانب قبل التعويم كانت تتراوح ما بين 3 و5%، من إجمالى تعاملات السوق، بينما وصلت فى الوقت الحالى إلى نحو 20%، من إجمالى التعاملات، وهو ما يكشف ثقتهم بالسوق المحلية.



وأشار إلى أن غالبية الأسهم استفادت من الحالة النفسية التى صاحبت التعاملات بعد التعويم، كما أن اللافت خلال العام هو مشتريات الأجانب الملحوظة، إذ رأوا أن هناك رخصا فى قيمة الأصول المصرية، ما جعل المؤسسات المصرية تهرول فى الشراء وراء الأجانب.



وأوضح أن هذا العام شهد انتعاشة فى أحجام وقيم تداولات الأسهم الحكومية أو الأسهم التى تشارك فيها الحكومة بنسب معينة، مثل الصناعات المصرية الكيماوية «كيما»، والحديد والصلب المصرية، والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، لاقتراب بعضها من أحجام وقيم تداولات الأسهم القيادية مثل المجموعة المالية هيرمس القابضة والبنك التجارى الدولى، خاصة فى الـ6 أشهر الأخيرة من العام الحالى.



كمال: السوق لم تتعرض لهزات قوية



قال تونى كمال، خبير أسواق المال، إنه رغم الصعود القوى الذى حققه مؤشر السوق الرئيسى EGX30، فإنه لم يتعرض لهزات عنيفة على مدار العام الماضى، وأن التراجعات التى لحقت بالمؤشر فى إطار عمليات جنى أرباح محدودة، وهو ما يشير إلى قوة السوق.



وأشار إلى أنه رغم تحقيق المؤشر ارتفاعات قياسية فلم يصل حتى الآن للمستوى الذى يوازى قيمة انخفاض العملة، والمرجح أن يصله خلال عام 2018 بالقرب من 18000 نقطة، مع استقرار السوق، وتمكن باقى أسهم وقطاعات السوق من الصعود وتعويض فارق قيمة الانخفاض فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار.



وأوضح أن الأصول العقارية، وإعادة تقييمها طبقا لاسعار الصرف الجديدة ساهم فى تحقيق طفرات كبرى لاسهم القطاع العقارى، كما استفادت أسهم الخدمات المالية غير المصرفية من نشاط السوق وارتفاع عمولات الشركات، فضلا عن ارتفاع قيمة الأصول المملوكة لها، فى الوقت الذى استفادت فية أسهم البنوك من تقييم الأصول الدولارية المملوكة للبنوك.



وحول تحركات السوق المستقبلية أشار كمال إلى أن مؤشر EGX30 يستهدف على المدى المتوسط 16000 نقطة والتى قد يتمكن من الوصول لها قبل نهاية العام الجارى، ليستهدف مستوى 18000 نقطة خلال النصف الأول من 2018.



وأضاف أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة أيضًا لم تتمكن من الصعود بقوة، والاستفادة من قرار تحرير سعر الصرف، ورغم الأداء الإيجابى لمؤشر EGX70 خلال الفترة الأخيرة، فإنه لم يتمكن من الوصول لأعلى قمة له والتى حققها عام 2008 عند مستوى 940 نقطة، والتى تظل مستهدفا خلال العام المقبل، مرجحا أن يتمكن المؤشر خلال الشهرين المتبقيين من العام الجارى من الصعود لمستوى 825 نقطة، بعد عمليات التصحيح التى ظهرت على المؤشر خلال الأسبوعين الماضيين ودفعته للتراجع لمستويات قريبة من 775 نقطة.



نبيل: استكمال المسار الصاعد



ورجح ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحلين الفنيين، أن يستكمل المؤشر الرئيسى المسار الصاعد على المدى القريب لقرب مستويات 14200 نقطة، ثم 14400 نقطة، ومن ثم يدخل المؤشر فى منطقة عرضية ما بين مستوى الدعم قرب 13200 نقطة ومستوى المقاومة قرب 14500 نقطة، حتى نهاية العام الجارى، مع احتمالية زيادة التذبذب السعرى فى الفترة نفسها.



ورجح نبيل تحرك مؤشر الأسهم المتوسطة بتفوق بعد عملية التصحيح التى قد تتخذ شكلا عرضيا أعلى 750 وأسفل 815 نقطة والتى من المتوقع الانتهاء منها مع بداية الربع الأول من 2018 ومن ثم قد يحقق المؤشر مستويات سعرية جديدة قد تستهدف مستوى 900 ثم 950 على مدار النصف الاول من 2018.



غريب: الأسهم القيادية تبشر بمستوى