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سيـــاســة
المصري الديمقراطي يطالب بإنقاذ معتقل نوبي بعد تدهور صحته
الأحد 05 نوفمبر 2017 06:46 م
معتقل
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معتقل
إيمان عوف
يحذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أن الناشط محسن ربيع- المحبوس أيضا ضمن المجموعة التي عرفت باسم معتقلي الدفوف- تدهورت حالته الصحية أيضا، ولقي تعنتا من إدارة المعسكر ولم يتم نقله للمستشفى إلا بعد استشهاد رفيقه جمال سرور.
طالب الحزب بسرعة محاسبة المسئولين عن وفاة جمال سرور، كما طالب بسرعة الإفراج عن باقي المسجونين ظلما الذين لم يرتكبوا جريمة لمجرد أنهم خرجوا في مسيرة سلمية حاملين الدفوف إعلانا عن احتجاجهم على حرمان أهالي النوبة من أبسط حقوقهم، عندما صدر قرار بمنع تواجد غير العسكريين على جزء كبير من أرض النوبة بحجة أنها مناطق حدودية، وبعدها تم الإعلان عن طرح ١٢ ألف فدان من الأراضي التاريخية للنوبة للبيع، وتم تخصيص ٨٠٪ منها لغير المصريين.
يذكر أن الناشط المصري النوبي جمال السرور استشهد في حجز معسكر الأمن المركزي بأسوان بعد حرمانه من العلاج، وتأخير نقله إلى المستشفى، إثر دخوله في غيبوبة سكر نتيجة مشاركته زملائه الإضراب عن الطعام.
ويؤكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على دعمه الكامل لحق المواطنين المصريين النوبيين في العودة لأراضيهم، وتعويضهم عما أصابهم من أضرار نتيجة التهجير القسري، وهو الحق الذي أكده دستور بلادنا، ويصر النظام الحاكم على انتهاكه.
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