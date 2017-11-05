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طاقة
الأسواق تترقب موجة تحريك ثالثة لأسعار المشتقات البترولية
الأحد 05 نوفمبر 2017 06:39 م
بنزين
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بنزينة
على دفعتين أو 3 .. وصولا للتحرير الكامل خلال 2019
المالية تنفى إقرارها خلال 2017 - 2018 ... وتوقعات ارتفاعها عالمياً يفاقم التكلفة
نسمة بيومى
ساهم رفع أسعار المشتقات البترولية مرتين خلال أقل من عام، وتعويم الجنيه، فى موجة غلاء يعانى منها المواطنون حتى الآن، وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة منذ نحو 30 عاما.
ورفعت الحكومة أسعار المشتقات يوم 3 نوفمبر الماضى بالتزامن مع تحرير سعر الصرف بنسبة 30 و%47 ، والمرة الثانية خلال يونيو الماضى، بزيادات وصلت لـ %100 لبعض المشتقات، مما رفع أسعار النقل والسلع الاستهلاكية والغذائية بأكثر من 30%.
ورغم أن «تحرير سعر الصرف» لا يعد السبب الرئيسى فى قرار زيادة أسعار المشتقات، لأن «الأخير» مرتبط بجدول زمنى ومخطط حكومى معلن، لتوصيل الدعم إلى مستحقيه وتخفيض عجز الموازنة ، فإن «التعويم» كان له أثر كبير فى التعجيل بخطة رفع الأسعار، فضلا عن زيادة تكلفة توفير المنتجات البترولية، وبالتالى تضخم فاتورة الدعم.
وبلغت فاتورة دعم المشتقات البترولية الفعلية خلال (2016/2017) نحو 122.4 مليار جنيه، متأثرة بقرار تحرير سعر الصرف، مقابل 35 مليارا كانت مرصودة فى الموازنة ، وخلال ذلك العام وفرت «البترول» منتجات للسوق المحلية، بقيمة 204.3 مليار جنيه، مقابل 81.9 مليار تمثل إيرادات بيعها فى السوق المحلية.
وتترقب الأسواق موجة جديدة من زيادات أسعار المشتقات البترولية، ضمن مخطط تحرير الدعم والبرناج المتفق عليه بين الحكومة و صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار .
وقال مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة «ثالثة» فى أسعار المشتقات البترولية، وذلك بحسب البرنامج الزمنى والخطة الحكومية المعلنة لتحرير الدعم ، وإصلاح تشوهات سنوات ماضية، ساهمت فى وصوله إلى غير مستحقيه.
وأضاف لـ «المال» حتى الآن فإن توقيت الزيادة الجديدة لم يتم الاستقرار عليه، ولكن أغلب الاتجاهات داخل الحكومة تشير إلى أن الرفع لن يكون خلال (2017/2018 ).
وكان وزير المالية عمرو الجارحى، قد أكد مؤخرا أن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود مرة أخرى خلال العام المالى الجارى.
وتوقع المسئول تحريك أسعار المشتقات على دفعيتن أو 3 على أقصى تقدير خلال العامين المقبلين، موضحا أنه فى حال تم التحريك على دفعتين، فإن نسبة الزيادات ستكون كبيرة، حتى يتسنى للحكومة الوصول بسعر المنتجات إلى تكلفتها الفعلية.
وتستهدف الحكومة إلغاء الدعم الكامل عن المواد البترولية خلال عام 2019، وفقا للبرنامج المعلن والمتفق عليه مع صندوق النقد الدولى.
وكان وزير البترول، المهندس طارق الملا، قد أكد أن خطة الحكومة لا تتضمن إلغاء الدعم بشكل كامل، بل تخفيضه على 3 سنوات «بدأت من نوفمبر 2016»، مع الحفاظ على توصيله إلى مستحقيه الفعليين.
وتابع المسئول : «لا مفر من الاستمرار فى برنامج زيادة الأسعار لأن التأخر أو إرجاء التنفيذ، يعنى زيادة تكلفة الدعم ومن ثم تضخم عجز الموازنة».
وبحسب توقعات صندوق النقد سينخفض دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل بنحو 56%، ليتراجع من 108.2 مليار جنيه فى العام المالى (2017-2018)، إلى 47.2 مليار العام المالى المقبل (2018-2019).
وبعد زيادتين فى أسعار المشتقات خلال أقل من عام، لا تزال الدولة تدعم أسعار المواد البترولية بـ %60 حاليا، فعلى سبيل المثال تكلفة البوتاجاز 115 جنيها، والدولة تدعمها للمواطن بنسبة %74 ، بينما تبلغ تكلفة استيراد مصر من البنزين والسولار والبوتاجاز والغاز 800 مليون دولار شهريًا.
وعلى صعيد متصل، أكد المهندس يسرى حسان، استشارى البترول الدولى، أن تحرير سعر الصرف أضر بالموازنة ورفع تكلفة توفير المنتجات البترولية، ومن ثم تضخمت فاتورة الدعم.
ولفت إلى أنه رغم أن خطة تحرير الدعم معلنة وكانت الحكومة ستطبقها بصرف النظر عن «التعويم» فإن «الأخير» زاد من الأعباء على الموازنة، ومن ثم أصبح الأمر حتميا ولابد من تنفيذه بشكل دورى ومنتظم .
وقال : «إذا كانت الحكومة مصرة على تحرير الدعم خلال عامين، طبقا للمعلن» فلابد أن تتحول إلى الدعم النقدى ، لتعويض المستحقين عن ما تنتظره الأسواق من موجة تضخم وكساد غير عادية».
وتابع : أرى أنه من الأفضل رفع الأسعار تدريجيا لحين الوصول إلى نفس المستويات العالمية خلال 4 سنوات على الأقل ، لتخفيف الأثر على المواطنين، لا سيما وأن الوقود والمشتقات عنصر أساسى فى تكلفة السلع وسعرها فى الأسواق.
وحددت الحكومة نحو 110 مليارات جنيه، لدعم المشتقات البترولية خلال العام المالى الحالى، منخفضة من 145 مليار جنيه كانت مفترضة قبل إقرار الزيادة الأخيرة فى أسعار المشتقات، الأمر المرهون تحقيقه باستقرار أسعار البترول العالمية عند متوسط 55 دولارا للبرميل الذى حددته الحكومة فى الموازنة الحالية، وسعر الصرف عند 16 جنيها.
وتوقع «حسان» ارتفاع أسعار برميل البترول عالميا لتتجاوز 60 دولارا خلال العام المقبل، فضلا عن استمرار دوران أسعار الدولار حول 17-18 جنيها، الأمر الذى يعنى ارتفاع فاتورة الدعم عن المحدد خلال موازنة (2017/2018 )، بنفس نسبة زيادة «البترول العالمى» و«الدولار».
وأوضح أن الحكومة كانت تستهدف رفع أسعار المشتقات قبل «التعويم» للتخلص من شبح الدعم، ولكن بعد تحرير سعر الصرف تفاقمت فاتورة الدعم، فأصبحت المشكلة مشكلتين،لذلك ليست هناك حلول إلا الاستمرار فى زيادة أسعار المشتقات حتى الوصول إلى مثيلاتها «العالمية».
وعلى صعيد آخر، يتجه عدد محدود من الآراء إلى جدوى تحريك أسعار المشتقات بنسبة صغيرة خلال الربع الأول من العام المقبل 2018 لأن ذلك طبقا لأرائهم، أمر من شأنه تخفيض نسبة الزيادة الأخرى «الرابعة» المقرر إقرارها خلال العام 2018/2019.
وأكدوا أن الانتظار لحين انتهاء العام (2017/2018)، لتطبيق الزيادة الثالثة فى أسعار المشتقات، يعنى أننا أمام إقرار زيادة ضخمة لن يتحملها الاقتصاد أو المواطنين.
ورغم عدم إعلان الحكومة لتوقيت نهائى لتطبيق الزيادة الثالثة والمرتقبة فى أسعار المشتقات البترولية، فإنه فى جميع الأحوال فإن عام 2018 لن يخلو من رفع جديد فى الأسعار بنسبة كبيرة ، يلزمها إجراءات حمائية للمواطنين ،أبرزها «الدعم النقدى»، لضمان الحفاظ على المستويات الدنيا لمعيشة محدودى الدخل.
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