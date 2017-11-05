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سيـــاســة
تشريعية النواب تؤجل حسم عضوية سحر الهوارى للغد
الأحد 05 نوفمبر 2017 06:37 م
سحر الهواري
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سحر الهواري
ياسمين فواز
تعقد لجنة الشئون التشريعية والدستورية غدا الاثنين اجتماعا للبت في إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى عقب صدور حكم محكمة الجنايات في قضية الإفلاس بالحبس ٥ سنوات.
يأتي ذلك عقب تأجيل اللجنة اليوم الأحد لحسم أمر عضوية الهوارى للمرة الثالثة علي التوالي ونظرا لحالة الانقسام بين أعضاء اللجنة ما بين مؤيد لإسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى، ومعارض للفصل في أمر العضوية الان انتظارا لحكم محكمة النقض .
وتنحى المستشار بهاء أبو شقة في وقت سابق عن نظر إسقاط عضوية النائبة، لكونه محام عنها.
من جانبه كشف النائب ابو المعاطي مصطفي عضو اللجنة عن تأجيل اللجنة لحسم أمر عضوية الهوارى حتي غدا الاثنين ، مؤكدا أن اللجنة ستدرس الحكم الصادر في حقها وتتخذ قرارها بشأنه تمهيدا لطرحه علي الجلسة العامة.
واتفق معه النائب حسن بسيونى، مؤكدا ضرورة تطبيق القانون واللائحة".
وترأس النائب أحمد حلمى الشريف، اللجنة بدلا عن أبو شقه عقب تنحيه عن نظر إسقاط العضوية لتنفيذ الحكم الصادر من الجنايات
وقال النائب محمد مدينة:"أنا مع تطبيق القانون وهناك توافق على إسقاط عضوية النائبه تطبيقا للقانون"،فيما طالب النائب محمد سليم بالانتظار لحين الفصل من محكمة النقض فى إطار إنسانى فرد عليه النائب محمد مدينه قائلا :" دى جريمة وسيكون المجلس مدافعا عنها وده مش صح".
وتدخل المستشار محمود فوزى، مستشار اللجنة قائلا : بالتأكيد الحكم الصادر نهائى ولابد من تنفيذه حفاظا على صورة مجلس النواب قائلا:" حفاظا على مجلس النواب لابد من تطبيق القانون"
فيما رأى النائب مرتضى منصور رئس نادى الزمالك ضرورة الانتظار لحين الفصل من قبل محكمة النقض فى هذه القضية،قائلا:"على الرغم من أن النائبة كانت مشجعة لفريق الأهلي ومتحاملة على الزمالك إلا أنى أطالب بالانتظار لحين فصل محكمة النقض في قضيتها".
واتفق معه النائب كمال أحمد، مستشهدا بواقعة اتهام النائب محمد أنور السادات فى 2005 بنفس الجريمه وتم إسقاط عضويته ثم برأته المحكمة .
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