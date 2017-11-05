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نقل وملاحة
القاهرة تستعد للسيول بأسطول معدات حديثة
الأحد 05 نوفمبر 2017 06:10 م
محافظ القاهرة
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محافظ القاهرة
خاص
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، أن هناك أسطول معدات حديثة أضيفت لشركتي مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى لمواجهة أى طوارئ، مشيدا بالتنسيق المستمر بين شركات المياه فى التعاون لمواجهة اى أزمات.
جاء ذلك أثناء تفقده استعدادات شركة صرف القاهرة للتعامل مع السيول، ، يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، واستعراضا معدات الشركة استعدادا لموسم الأمطار، والتي تضمنت عدد 20 شفاط ، 1 نافورى، و2 كباش كاتربلار و 2 لودر ولودر حفار وعدد 2مكنسة وعدد 2 حفار.
وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة تستعد جيدا لموسم الأمطار القادم، وأنه شهد منذ أيام تجربة عملية لاستعداد الأحياء لاستقبال موسم الأمطار، بالتنسيق مع شركة القاهرة للصرف الصحي، بغمر عدد من الشوارع بنطاق حي مصر الجديدة ومدينة نصر "شارع صلاح سالم، العروبة، الخليفة المأمون، نفق يوسف عباس" بالمياه، والتأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار، بالإضافة إلى مراجعة عدد من نقاط تمركز الشفاطات الكبرى بالقرب من البؤر المعروفة لدى المحافظة بتجمع المياه بها.
ومن جانبه، قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أنه تم رفع درجات الاستعداد بشركات المياه تحسبا لموسم الأمطار، ورفع كفاءة المعدات وشراء معدات حديثة للتعامل مع السيول.
وأكد على أن هناك تنسيق بين كافة الوزارات والأجهزة المعنية كوزارة الرى وهيئة الأرصاد الجوية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة ونشر سيارات شفط المياه فى مطالع الكباري والأنفاق للتعامل الفوري مع المياه.
وأوضح أنه تم تطهير شنايش وبالوعات الأمطار والصرف الصحى بالمحافظات، وتنفيذ محاكاة لسقوط الأمطار بعدد من المحافظات منها الإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ والجيزة وصرف الصحى.
وأشار رسلان أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة استعدت لمواجهة موسم الأمطار بشراء عدد من السيارات والمعدات الثقيلة بتكلفة تجاوزت 159 مليون جنية، تضمنت سيارات نقل لغاز الكلور المسال، ومعدات حفر وسيارت لنقل المياه، وسيارات شفط ومضخات ومولدات كهرباء
وفى السياق ذاته، قال، المهندس منصور بدوى رئيس شركة صرف القاهرة الكبرى، أنه تم تكريم الثلاث شركات الفائزة فى مسابقة " المنشأة الصناعية المثالية" لعام 2016-2017 تحت شعار "الصرف الصحى ملك لك" والتى تهدف لحث وتحفيز مالكي المنشآت الصناعية من مستشفيات ومصانع وفنادق عائمات وخلافة على الالتزام بمعايير القانون رقم 93 لسنة 1962 ولائحته التنفيذية المعدلة رقم 44 لسنة 2000.
وأوضح أن الشركات الفائزة هي: (شركة القاهرة لتكرير البترول مسطرد، وشركة كريستال عصفور انترناشونال، وشركة النيل للزيوت والمنظفات بشبرا الخيمة)، وتم الإعلان عن المسابقة الجديدة لعام 2017 -2018 على أن يكون أخر موعد للتقدم 31/12/2017 تحت شعار الصرف الصناعي المعالج تنمية مستدامة.
وأكد أن المسابقة تنطلق من الفكر الاستراتيجي التي تتبناه شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى والمتمثل في الحفاظ على منظومة الصرف الصحي والبيئة المحيطة ومواجهة الصرف الصناعي المخالف وغير المعالج والذي يعد أحد أهم الملوثات المؤثرة على مصادر المياه الموجودة بجمهورية مصر العربية وإهداراً لها.
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