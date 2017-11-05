جاسمين زكي: الساحة الإعلامية تتجه الآن للسير على النهج السليم

التلفزيون المصري بيتي الثاني والسفيرة عزيزة تجربة مختلفة



حوار/ أحمد حمدي





تعتبر الإعلامية جاسمين زكي، التلفزيون المصري، بيتها الثاني، حيث وضعها في مكانتها على الساحة الإعلامية، عقب ما لقته من ميزة عن غيرها بتجربة تقديم "البيت بيتك" وأضافت لرصيدها المهني.



وتري أن برنامج "السفيرة عزيزة " الذي تقدمه على شاشة "دي إم سي" فهو مختلف تماما عن "البيت بيتك" لكونه يطرح قضايا إجتماعية تخص المرأة ،ويلقي الضوء على النماذج الإيجابية للفتيات المصريات .



وتحدثت جاسمين لـ "المال" عن رؤيتها للساحة الإعلامية حاليا، وبرنامجها السفيرة عزيزة، وحقيقة عملها بالإذاعة، وتقديمها لبعض المهرجانات السينمائية السنين الأخيرة



** الطريق الصحيح



وترى الإعلامية جاسمين زكي، أن الساحة الاعلامية تسير حاليا في طريقها الصحيح بالرغم من إننا مررنا بظروف عصيبة وقت الثورة المصرية وفي غياب مجلس النواب أو مجلس الشعب وكانت الساحة الإعلامية وقتها منفلتة وغير مهنية بشكل كبير.



وتضيف أن هناك الآن ميثاق مهني وإعلامي في العمل وكود للإعلاميين يجب الالتزام به.



وتلفت إلى أن الإعلام أصبح يقوم بالدور المنوط به، وهو الدور التوعوي والتثقيفي وإيصال المعلومة بمصداقية، وذلك أهم ما يمكن أن يقوم به الإعلام.



وتستطرد "يجب أن يكون محايدا ولاينحاز لطرف عن الآخر في تناوله لأي قضية في المجتمع سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية".



ونفت جاسمين انضمامها لإذاعة "تواصل" مؤخرا كما تردد في بعض المواقع الإلكترونية



وتقول إنها متمسكة بالعمل في التلفزيون المصري وقناة "دي إم سي".



وتؤكد أن الاعلام يعد مجالا يجذب الشباب للعمل به كثيرا سواء في التلفزيون أو الإذاعة.



** البيت الثاني



وتري جاسمين أنها مثلها مثل العديد من الإعلاميين المصريين العاملين على الساحتين المصرية و العربية تعتبر أن التليفزون المصري هو بيتها الثاني



وتضيف "هو الذي خريج ،و لا يزال يخرج أجيالا وراء أجيال من الكوادر الإعلامية من المذيعين والمعدين والمخرجين"، مؤكدة أنه له الفضل الأكبر في ما حقته من مكانة في عملها .



وتشير إلى أن تجربتها في قناة "دي إم سي"، في برنامج "السفيرة عزيزة" مع الإعلامية الكبيرة سناء منصور مختلفة تماما شكلا ومضمونا عن تجربتها في تقديم برنامج "البيت بيتك" منذ سنوات



** السفيرة عزيزة



وتفسر قائلة :" السفيرة عزيزة هو برنامج للأسرة المصرية، ويهتم بالموضوعات الاجتماعية و تحديدا قضايا المرأة، ويلقي الضوء على النماذج الايجابية للمرآة في المجتمع والتجارب الجديدة للفتيات المصريات".



وتتابع: "البرنامج يطرح أيضا مبادرات اجتماعية هامة مثل القراءة التي تم طرحها وتفاعل الكثيرين معها العام الماضي في توقيت معرض الكتاب ويهتم بهذه المبادرات دائما للتفاعل مع المشاهدين".



وتنوه إلى أ نها لاتنسى تجربتها في تقديم مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر مؤخرا ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني.



** موقف طريف



وتقول إنها تعرضت لموقف طريف تمثل في انقطاع الصوت عن الميكروفونات الخاصة بالحفل، لينفجر الجميع بالضحك، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي أنقذ الموقف بالتدخل في الحديث من خلال الميكروفون الخاص به.



وتلفت إلى تجربتها في تقديم بعض المهرجانات السينمائية السنتين الآخيريتين مثل الأقصر السينمائي والقاهرة السينمائي في حفلي الافتتاح والختام



وتقول "هي تجارب أضافت لى لأنني تعودت على لقاء الجمهور من خلال الشاشة والأستوديو فقط، إنما تقديم مهرجان سينمائي أو اقتصادي على الهواء أمام الناس فهذا شئ مختلف، بل و ومرعب أيضا لأن الخطأ مرصود و قد لايمكن تداركه بسهولة ،وتحتاج لخبرة ومهارة في نفس الوقت من مقدم الحفل".

