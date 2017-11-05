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بورصة وشركات
12 صندوق استثمار تستحوذ على 53% من دايس للملابس
الأحد 05 نوفمبر 2017 05:36 م
دايس
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دايس
أحمد علي
علمت "المال" من مصادر مطلعة، أن 12 صندوق استثمار خليجيًا وأجنبيًا استحوذت على 53% من إجمالي أسهم شركة "دايس" للملابس الجاهزة، عبر شراء 28.089.457 مليون سهم.
يُذكر أن الشركة الوطنية للمنسوجات – المساهم الرئيسي والمالك لـ 56% من "دايس" – قد قررت التخارج من الأخيرة وبيع كامل حصتها عبر طرحها بالبورصة، بجانب تخارج عدد من المساهمين الاخرين، ليصل اجمالي الحصة المطروحة الي 62.35% من عدد أسهم "دايس" البالغ 53 مليون سهم.
وأعلنت "دايس" اليوم أن السعر النهائي لسهم الشركة يقدر بـ22.6 جنيه، فيما أعلنت المجموعة المالية هيرمس – مدير الطرح – عن تغطية الطرح الخاص بـ 3.1 مرة.
وأضافت المصادر أن من بين صناديق الاستثمار المشاركة في الطرح الخاص كل من صندوقي "رسملة" و"EFG هيرمس"، فيما كشفت عن تواجد صناديق استثمار أخرى لأول مرة بالسوق المحلية.
وأوضحت أن اجتماعات التي تمت بعدد من صناديق الاستثمار والتي نُظمت في دولة الامارات، أدت الى اعتزام عددًا منها الدخول في هيكل مساهمي الشركة عقب انتهاء الطرح الجاري، وذلك عبر شراء حصة من الأسهم من خلال شاشات التداول.
وكانت «دايس» قد تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالى، بنسبة %56، لتصل إلى 512.722 مليون جنيه، مقارنة بـ 327.260 مليون جنيه الفترة المماثلة من العام الماضى.
كما سجلت «دايس» طفرة فى صافى أرباحها، خلال الفترة نفسها لتصل إلى 95.245 مليون جنيه، مقارنة بـ 4.514 مليون فى النصف الأول من العام الماضى.
وتأسست دايس 1997، بغرض تصنيع الملابس الجاهزة، واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، والماكينات، والمعدات، وقطع الغيار، والتصدير للأسواق الخارجية من منتجات الشركة.
ويتبع «دايس» نحو 9 شركات، منها الإسكندرية للملابس الجاهزة، وسويتر للملابس الجاهزة، وشركة مصنع إسكندرية للملابس الجاهزة، بنسبة مساهمة %95 فى كل منها، وشركتا ماستر لاين للصناعات النسيجية، والمصرية للتريكو والجاهز المملوكتان لها بالكامل، وشركة الصباغون المتحدون بنسبة مساهمة %82.60، وتكستيل برنت بلس، بنسبة مساهمة %75.99، والمصرية للتصنيع وتجارة الملابس بنسبة مساهمة %100، وآرت لاين للتجارة والتوكيلات بنسبة مساهمة %60.
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