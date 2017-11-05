البورصة المصرية



أسماء السيد



أنهت البورصة المصرية تعاملاتها، اليوم اﻷحد أولى جلسات اﻷسبوع الجاري، على تراجع جماعي، على خلفية اﻷحداث التى تشهدها المملكة العربية السعودية من اعتقالات لوزراء وأمراء سابقين وحاليين .



وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 0.95% عند 14183 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 0.63% عند 784.7 نقطة، كما هبط مؤشر متساوي الوزان بـ 1.4% عند 2496.7 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بـ 0.67% عند 1764 نقطة .



وربط المحللون بين تراجعات البورصة، وبين ما يحدث في الممكلة العربية السعودية من أحداث، وتوقعوا أن لا تستمر تلك التراجعات طويلاً، مشيرين إلي أن بقاء المؤشر الثلاثيني أعلى منطقة الـ14000 نقطة، تعد إشارة جيدة وتؤكد أن المؤشر لا يزال يستهدف الاتجاه الصاعد نحو 14500 و 14600 نقطة خلال الفترة المقبلة .



بدايةً ربط هشام حسن رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أكيومن" لتداول الأوراق المالية بين تراجع مؤشرات البورصة وما يحدث في الممكلة العربية السعودية من توترات .



وأضاف هشام في تصريحات خاصة لـ"المال"، أن هناك علاقة وثيقة ومباشرة بين مصر والسعودية، ما دفع لتراجع المؤشرات بسبب حالة الزعر التى انتابت المتعاملين وخاصة المحليين، متوقعًا أن لا تستمر طويلاً .



وأوضح في سياق متصل، أن هناك أمر آخر له علاقه بصعود المؤشر الرئيسي حتىى 14300 نقطة والتى تعد منطقة مقاومة كبيرة، من الطبيعي أن يرتد المؤشر منها مره آخرى نحو منطقة الـ14000 نقطة التى تمثل دعم .



كما أرجع جمال الدين رئيس قسم التحليل الفني بشركة "كايرو كابيتال" لتداول اﻷوراق المالية، تراجع البورصة أيضًا بسبب اﻷحداث السعودية، نتيجة العلاقات المباشرة، مشيرًا إلي أن بقاء المؤشر أعلى منطقة الـ 14000 نقطة تُعد غير مقلقه كما ان المؤشر لا تزال لدية مستهدفات نحو 14500 و 14600 نقطة .



ولفت إلي أن مؤشر البورصة السعودية استطاع التماسك ما دعم مؤشرات السوق المحلي للتماسك .



وبلغت قيم التداول على اﻷسهم نحو 872 مليون جنيه، ومن إجمالي اﻷسهم المتداولة والبالغة 184 سهم، تراجع من بينها 126 سهم، وارتفع 39 آخرين، بينما لم يتغير أداء 19 سهم .



واتجهت تعاملات المصريين للبيع بصافي مبيعات بقيمة 32 مليون جنيه، مقابل اتجاه العرب واﻷجانب للشراء بـ 26.5 و 5.5 مليون جنيه على التوالي .



يُذكر أن لجنة مكافحة الفساد برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أوقفت عددًا من اﻷسماء البارزة بالمملكة من بينهم الملياردير وليد بن طلال ورئيس الحرس الوطني المعزول متعب بن عبدالله بتهم تترواح ما بين عسيل اﻷماول والرشي وصفقات سلاح مشبوهه .



وأنهت عدد من اﻷسواق العربية تعاملاتها اليوم على تراجع، إذ تراجع اداء السوق الرئيسي للسوق الكويت بنحو 1.24% عند 413.07 نقطة، تلاه من حيث نسبة التراجع سوق دبي بـ 1% عند 3585 نقطة .



كما تراجع مؤشر بورصة قطر بـ 0.24%، إضافة إلي بورصة اﻷردن بـ 0.34% عند 2104 نقطة، فيما صعدت بورصة الممكلة العربية السعودية على غير التوقعات بنسبة طفيفه بلغت 0.32% عند 6978، كما أنهت بورصة عمان تعاملاتها لعى صعود بـ 0.31% لتصل إلي 5055 نقطة .