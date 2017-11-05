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اتصالات وتكنولوجيا
شراكة بين سامسونج ومؤسسة أهل مصر
الأحد 05 نوفمبر 2017 05:16 م
شراكة
أخر الأخبار
تكامل
خاص :
أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم الأحد عن عقد شراكة مع مؤسسة أهل مصر لمساعدة دور الأيتام ورعاية المسنين عبر توزيع عدد من غسالات الملابس والثلاجات وأجهزة المايكرويف والمكانس الكهربائية.
وقال تامر الجمل رئيس قطاع الأجهزة المنزلية بالشركة في بيان إنها تلتزم بصورة مستمرة تجاه المجتمعات التى تعمل بها خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.
واعتبر أن التزام سامسونج بمبادرات التنمية المجتمعية يمثل جزءا لا يتجزأ من فلسفتها في أداء الأعمال وأهدافها المؤسسية الاستراتيجية.
يذكر أن سامسونج أطلقت أكاديمية سامسونج للصغار منتصف هذا العام في مصر، ضمن مبادرتها العالمية لزيادة تفاعل الأطفال مع التكنولوجيا.
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