المستثمرون العرب بالبورصة المصرية يتجاهلون الأحداث بالسعودية

البورصة المصرية



منى عبدالباري:



تجاهلت تعاملات المستثمرون العرب بالبورصة المصرية، الأحداث المشتعلة بالسعودية، متخذين اتجاها شرائيا بنهاية تعاملات اليوم، بصافي قيمته 26.5 مليون جنيه، رغم اتجاه المحليون للبيع بقوة، في ظل أوضاع حرجة تحيط بالمنطقة، عقب إعلان المملكة احتجاز مستثمرين ومسؤلين سابقين بتهم فساد.



كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد اتخذ قرارا أمس، باحتجاز 11 أميرا، وأربعة وزراء حاليين، وعشرات الوزراء السابقين، ومن بين المحتجزين الملياردير الوليد بن طلال.



وأسفرت هذه الأنباء عن إغلاق البورصة المصرية على تراجع، تأثرا بالموجة الهابطة التي أصابت أسواق المنطقة، بقيادة سوق الكويت التي تراجعت 1.23% .



وأنهت السوق المصرية تعاملات اليوم الأحد، على تراجع نسبته 0.95% لمؤشرها الرئيسي EGX30 ليغلق عند مستوى 14183 نقطة، وسط خسائر رأسمالية قيمتها 6 مليارات جنيه.



وسجلت تعاملات العرب أفراد ومؤسسات، صافي شراء بقيم 20.8 مليون جنيه، و 5.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المحليين صافي بيع بقيمة 32 مليون جنيه، مستحوذين على ما نسبته 89.19% من التعاملات، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب للشراء أيضا بصافي 5.5 مليون جنيه، بنسبة 4.44% فقط من التعاملات.

يشار إلى أن تعاملات العرب بالبورصة المصرية سجلت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، صافي شراء قيمته 635.14 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

