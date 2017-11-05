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اتصالات وتكنولوجيا
عودة خدمات الإنترنت بالدقى والعجوزة والمهندسين
الأحد 05 نوفمبر 2017 05:08 م
الانترنت
أخر الأخبار
الانترنت
محمود جمال
عادت خدمة الإنترنت بالتدريج مساء اليوم الأحد، بالدقي والعجوزة والمهندسين بعد عطل فني .
وقبل نحو ساعة كان مصدر مسؤول بالشركة المصرية للاتصالات كشف عن عودة خدمات الإنترنت الأرضى إلى طبيعتها خلال 30 دقيقة على أقصى تقدير فى أحياء العجوزة والدقى والمهندسين بمحافظة الجيزة .
وقال المصدر لـ " المال " أن الخدمة ستعاود العمل تدريجيا ، موضحا أنه جار حاليا تحديد أسباب العطل الفنى فى سنترال الدقى والذى أدى إلى شلل حركة الإنترنت بالكامل.
يشار إلى أن خدمات الانترنت شهدت انقطاع صباح اليوم الأحد استمر لأكثر من 4 ساعات بدأت من الساعة 11 صباحا وحتى الـ 3.30 مساءا .
وعلمت " المال " من مصادرها أن سبب الانقطاع هو عطل الأجهزة الكهربائية المغذية لأجهزة التراسل بسنترال الدقى .
وكان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات أعلن فى تصريحات سابقة عن سعى الوزارة إلى اتفاق مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن العمل على تحديث البنية والشبكة الأرضية لرفع الحد الأدنى من سرعات الإنترنت إلى 4 ميجابت/ث بنهاية العام بهدف تحسين ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية الموضوعة من جانب الاتحاد الدولى للاتصالات .
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