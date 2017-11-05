المالية تعتمد 3.9 مليار جنيه إتاحات لـ 5 جهات حكومية

وزارة المالية المصرية



مها أبوودن



اعتمد عمرو الجارحي، وزير المالية، عددا من الإتاحات العاجلة بمبلغ 3 مليارات و900 مليون جنيه عن شهر أكتوبر 2017، لوزارة البترول وهيئة السلع التموينية وهيئة السكك الحديدية والتأمين الصحي والهيئة الوطنية للإعلام.



تضمنت الإتاحات 3 مليارات و400 مليون جنيه لهيئة السلع التموينية، وذلك قيمة الدعم المالي لسلع البطاقات التموينية وفروق نقاط الخبز وفروق تكاليف تصنيع الخبز عن 3 أشهر يوليو واغسطس وسبتمبر 2017.



جدير بالذكر أنه قد تم إصدار ضمانات بمبلغ 117.3مليون دولار لشراء 525 ألف طن قمح مستورد.



وتم اعتماد إتاحة بمبلغ 60.6 مليون جنيه للهيئة العامة للتأمين الصحي عن شهر سبتمبر 2017، كدعم لكل من المرأة المعيلة والطلاب والأطفال دون السن المدرسي، وكذلك 220 مليون جنيه للهيئة الوطنية للإعلام للوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين عن أكتوبر.



وشملت الإتاحات أيضا 2.5 مليون جنيه للمجلس الأعلى للثقافة، لصرف رواتب العاملين بشركة الصوت والضوء عن شهر أكتوبر، و98.5 مليون جنيه كمساهمات من الخزانة العامة للدولة في رأسمال الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، لتوفير السيولة اللازمة لصرف مستحقات العاملين.



وتضمنت الإتاحات 73.8 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، كدعم اشتراكات الطلبة والخطوط غير الاقتصادية عن أكتوبر، كما تشمل 8.1 مليون جنيه لدعم اشتراكات طلبة المدارس والجامعات والمعاهد العليا على خطوط مترو الأنفاق عن سبتمبر، بالإضافة إلي إتاحة 39.9 مليون لوزارة البترول لسداد المستحق عن الأعمال المنفذة بالفعل عن شهر يوليو لـ22102 عميل منزلي للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البوتاجاز.



كما تمت إتاحة 4.3 مليون جنيه رواتب للعاملين بشركات الري الثلاث (الكراكات المصرية، الري للأشغال العامة، المصرية للري والصرف والإنشاءات المدنية) التابعة للشركة القابضة للري والصرف عن شهر سبتمبر2017.



وتضمنت الإتاحات أيضا مبلغ 62.5 مليون جنيه للدعم المستحق للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن شهر أكتوبر 2017 لتتولي الشركة القابضة توزيعها على الشركات التابعة لها.