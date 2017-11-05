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بنـــوك
17.62 جنيه أعلى سعر لشراء الدولار بأبوظبي الإسلامى
الأحد 05 نوفمبر 2017 03:49 م
الدولار 13
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الدولار 13
هبة حامد
سجل بنك أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر شراء للدولار، اليوم الأحد، عند 17.62 جنيه، بزيادة قرش عن بداية التعاملات.
وارتفع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، قرش واحد، ليسجل 17.61 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.
وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 جنيه للشراء، و17.71 للبيع.
ورفع بنك الإسكندرية الدولار قرش، ليسجل 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.
وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.60 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.
واستقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري، عند بداية تعاملات الأسبوع، ليسجل 17.58 جنيه للشراء، و17.70 للبيع.
أسعار الدولار
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