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بورصة وشركات
أورنج تعتمد زيادة رأس المال بـ 600 مليون جنيه
الأحد 05 نوفمبر 2017 03:46 م
أورنج
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اورنج
رجب عزالدين:
وافق مجلس إدارة شركة أورنج مصر للاتصالات، بجلسته المنعقدة الجمعة 3 نوفمبر، على اعتماد دراسة أسباب ومبررات زيادة رأس مال الشركة المصدر، من مليار إلى 1.6 مليار جنيه.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية، إن الزيادة ستتم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة بالقيمة الاسمية للسهم، كلا بنسبة مساهمته فى رأس المال، بالإضافة إلى مصروفات الإصدار .
ومن المقرر سداد المساهمين قيمة الزيادة، نقدا أو عن طريق استخدام الديون النقدية المستحقة للمساهمين.
ووافق المجلس على اعتماد تقرير مراقب الحسابات حول الدراسة، كما وافق على اعتماد تقرير الإفصاح المعد من البورصة بغرض السير فى إجراءات زيادة رأس المال المرخص به من 3 مليارات إلى 20 مليار جنيه .
ومن المقرر عرض المقترحات على الجمعية العامة غير العادية للشركة، التى سيتم دعوتها فى وقت لاحق، للنظر فى إقرار الزيادة .
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