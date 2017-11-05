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اقتصاد وأسواق
سيوة تستعد لاستقبال مهرجان التمور المصرية
الأحد 05 نوفمبر 2017 11:19 ص
طارق قابيل 7
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طارق قابيل 8
طارق قابيل : جهود مكثفة للتجارة والصناعة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي لإنجاح المهرجان
د. عبد الوهاب زايد : حضور مكثف لأهم المستوردين من دول العالم وكبار المصدرين وسلاسل التسويق
حنان الحضري : فتح باب المشاركة في مسابقة التمور المصرية لتشجيع الابتكار والمنافسة
محمد ريحان:
تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تنظم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع "جائزة خليفة" الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح، مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة في دورته الثالثة خلال الفترة من 15-18 نوفمبر الجاري ، ومن المقرر أن يشارك في فعالياته المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلي جانب سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة .
وسيشهد المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة لعام 2017 وذلك بمشاركة مصنعي ومصدرى التمور من جميع أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والأفات، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلى عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية.
يذكر أن مصر تحتل المرتبة الأولي على المستوى العالمي من جهة الإنتاج بنسبة 18% من الإنتاج العالمي للتمور، والأولي على المستوى العربي بنسبة 23 % من الإنتاج العربي من التمور، لذا تولي جمهورية مصر العربية قطاع التمور اهتماماً بالغاً لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة إضافة إلي الآثر الإيجابي الذي تركه المهرجان في دورته الثانية على صناعة وتصدير التمور المصرية بالعالم، و بلغت كمية التمور التي تم تصديرها في الربع الأول من عام 2017 كمية 17.3 ألف طن بزيادة 32 % في الكمية و 10% في القيمة مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 .
وأوضح "قابيل" أن تنظيم الوزارة للمهرجان الثالث للتمور المصرية، يأتي تتويجاً للنجاح الذى حققه المهرجان في دورتيه الأولى 2015 والثانية 2016، و يهدف المهرجان إلي إلقاء الضوء علي قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود جميع الجهات من مؤسسات حكومية وجهات بحثية ومنظمات دولية للنهوض بالقطاع وإيجاد الحلول التطبيقية للمشكلات التي تواجه منتجي ومصنعي التمور، وإقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور، وتوثيق الروابط و تبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج مصر، وتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان، ونقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المصاحبة .
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد الوهاب زايد، أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، على دعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة بالإمارات لهذا المهرجان للعام الثالث على التوالي، مشيداً بجهود الجهات المشاركة من الجانبين الإماراتي والمصري، التي لم تدخر جهداً في توفير عناصر النجاح خلال تنظيم المهرجان بدورتيه الأولى والثانية.
ولفت إلي أن مهرجان هذا العام سيشهد حضورا مكثفا من جانب الخبراء والمتخصصين، وسيشارك عدد من أهم مستوردي التمور من دول العالم المختلفة، فضلا عن دعوة كبار المصدرين وسلاسل التسويق والشركات الكبرى لفتح أفاق جديدة لمنتجي ومصنعي التمور لتسويق وتصدير منتجاتهم.
وأشارت المهندسة حنان الحضرى، مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بوزارة التجارة والصناعة، إلي أنه تم فتح باب المشاركة في مسابقة التمور المصرية بدورتها الثالثة 2017 لتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال طرح 10 فئات للمسابقة ضمن دليل خاص يوضح الفئات والشروط والمعايير واستمارة المشاركة، بعد النجاح الكبير الذي حققته في الدورتين الأولى 2015 والثانية 2016.
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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