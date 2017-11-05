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بنـــوك
6 بنوك تقدم أعلى سعر للدولار اليوم بـ17.61 جنيه
الأحد 05 نوفمبر 2017 11:11 ص
البنوك المحليه
أخر الأخبار
البنوك المحليه
هبة حامد:
انخفض سعر الدولار، مع بداية تعاملات اليوم، الأحد، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.61 في 6 بنوك، منها: الأهلي المتحد، والإمارات دبي الوطني، وأبو ظبي الإسلامي، والاستثمار العربي.
وسجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.60 للشراء، و17.70 للبيع.
وفي بنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر الدولار 17.60 للشراء، و17.71 للبيع.
وانخفض سعر الدولار في بنك الإسكندرية قرشين، ليسجل 17.59 للشراء، و 17.69 للبيع، فيما سجل في بنك القاهرة 17.60 و17.70 على الترتيب.
وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، انخفض سعر الدولار قرشًا، ليسجل 17.61 للشراء، و17.71 للبيع.
وخفض البنك المركزي المصري سعر الدولار قرشا، ليسجل 17.58 للشراء، 17.70 للبيع.
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