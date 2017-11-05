مؤشرات البورصة تهبط بمستهل تعاملات الأحد

البورصة المصرية





رجب عزالدين



افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط ملحوظ لمؤشراتها، حتى أول ربع ساعة من التداول.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.33%، عند مستوى 14272 نقطة، بينما هبط egx70 بنسبة 0.44 % عند 786 نقطة، حتى الساعة 10:20.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات المصرية والعربية، وصعد egx30 بـ0.30% عند 14319 نقطة، بينما صعد egx70 بنسبة 1.02% عند مستوى 789 نقطة.



كما صعد «EGX100» الأوسع نطاقا 0.67% عند 1776 نقطة، وصعد نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.37% لمستوى 2532 نقطة، وكذلك صعد المؤشر العشرينى 0.67% عند 13592.