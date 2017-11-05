مصر تسمح باستيراد قمح يحتوى على خشخاش وحشرات ميتة

قمح

❏ التموين: نلتزم بالقواعد الإرشادية الصادرة من وزارة الزراعة



خالد بدر الدين ومحمد مجدى والصاوى أحمد



أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قواعد إرشادية لاستقبال القمح فى الموانئ، تسمح بدخول الشحنات التى تحتوى على بذور الخشخاش غير المنتجة للمواد المخدرة، والحشرات الميتة، والتى كانت مثار خلاف خلال الشهور الماضية، إثر وقف شحنات اشترتها الحكومة.



وذكرت وكالة «رويترز» أن الإرشادات الأخيرة والتى لا تشمل قواعد تنظيمية جديدة، تطالب المفتشين بالسماح بدخول شحنات القمح المستورد التى تحتوى على فطر «الإرجوت» بنسبة لا تزيد عن %0.05 مع المعالجة أثناء الطحن، والإفراج النهائي عن الشحنات التى تحتوى على حشرات ميتة، مع أخذ إقرار على المستورد أو من يفوضه بالالتزام بإجراء عملية الغربلة ضمن عمليات الطحن بالمطاحن ، بدلا من احتجازها بالموانئ، مما كان يرفع التكلفة نظرا لغرامات التأخير.



وأكدت الدكتورة نجلاء بلابل، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم السماح بدخول بذور الخشاش غير المخدر، على أن لا تزيد النسبة عن %0.001 من الشحنات، مشيرة إلى أن القرار جاء نتيجة تعطل الكثير من الشحنات فى الموانئ المصرية، ولتسهيل إجرءات الاستيراد من الخارج.



وأضافت - فى تصريحات لـ «المال» - أن وجود نسب من النباتات الغريبة فى شحنات القمح أمر متعارف عليه، ووضعت هيئة دستور الغذاء العالمى «كوديكس » أسس وقواعد عالمية لذلك سواء فى فطر الأرجوت أو نبات الخشخاش.



ومن جانبه، أشار الدكتور بكر أبو وردة، رئيس معهد القمح فى مركز البحوث الزراعية لـ «المال»، إلى أن عملية استيراد القمح من الخارج تخضع فى حالة وجود شوائب للغربلة، على نفقة المستورد.



وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ «المال»:« نلتزم بما تضعه «الزراعة» من قواعد إرشادية خاصة بضوابط استيراد الأقماح، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه من خلال اللجنة المشكلة بين الوزارتين».



وأوضح أن الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة للتموين، وهى المشترى الرئيسى للأقماح المستوردة، ليس لها دخل فى وضع الشروط والمواصفات الخاصة بالأقماح.



وكشف مصدر فى هيئة السلع التموينية لـ «المال»، أن ما تم اتخاذه من إجراءات ليست جديدة، بل هى تبسيط للقواعد الموضوعة بالفعل، قائلاً: «غربلة القمح المستورد تتم بصورة أوتوماتيكية قبل عملية الطحن والخلط بالقمح المحلى فى المطاحن».



وأشار الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، إلى أن بذور الخشخاش المخدر غير مسموح دخوله لمصر بأى نسبة - وهو بذور قابلة للزراعة ومن الممكن أن تتحول إلى أفيون بعد ذلك – ولكن الخشخاش غير المخدر أو غير القابل للزراعة، تكون على هيئة «حشائش مختلطة بالبذور غير القابلة للزراعة» و يسمح بدخولها.



وأوضح لـ «المال» أن «الزراعة» استقبلت شحنتى قمح فرنسى ورومانى بها بعض حشائش الخشخاش وسمح بدخولها مصر، بعد غربلتها على نفقة الجهة المستوردة وأى شحنة يجب أن تخضع لذلك.



وتتطلع مصر لتهدئة مخاوف الموردين الذين يضيفون غرامات التأخير، التى تصل إلى 500 ألف دولار للشحنة، بسبب ما يصفونه بأنه عدم اتساق قواعد الاستيراد وإجراءات التفتيش، كما كان يحدث مع فطر الأرجوت الذى تسبب فى تعطل شحنات العام الماضى.



ورحب بعض التجار الذين كانوا يشتكون من الضبابية التى تكتنف عمليات بيع القمح لمصر، بهذه القواعد الاسترشادية متوقعين إصدار مزيد من الإرشادات قريبا، وأكد تاجر من القاهرة على أنها خطوة جيدة لأن الصورة الآن باتت أكثر وضوحا واختفى التضارب والغموض الذى كان سائدا طوال الشهور الماضية.



وتعطلت شحنات القمح إلى مصر خلال الأشهر الماضية، بعد حرمان المفتشين من مزايا السفر المرتبطة بفحص الشحنات فى الخارج، فى إطار نظام للفحص تم تطبيقه هذا العام بعد خلاف طويل على الواردات استمر لحوالى عام.



ويرى تجار أن المفتشين الحكوميين فى الموانئ المصرية الغاضبين لفقدان مزايا السفر، ربما يكونوا قد طبقوا قواعد غير متسقة من باب الاحتجاج وهو ما رفع تكلفة توريد الشحنات، ولكن بعض المفتشين أبلغوا «رويترز» بأنهم ببساطة يطبقون معايير الجودة.