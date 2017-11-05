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اقتصاد وأسواق
1950 مستثمراً يطلبون كراسات المدينة النسيجية
الأحد 05 نوفمبر 2017 10:26 ص
المهندس طارق قابيل
أخر الأخبار
وزير التجارة والصناعة
محمد ريحان – وعمر سالم
تقدم نحو 1950 مستثمرا، بطلبات لهيئة التنمية الصناعية، لشراء كراسات شروط أراضى المنطقة النسيجية الثانية بمدينة بدر، والتى تم الإعلان عن طرحها منتصف أكتوبر الماضى.
قررت الهيئة إعادة فتح باب سحب كراسات الشروط لمدة يومين فقط، تبدأ اليوم وتنتهى غداً الإثنين، لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، كما قررت مد أجل تقديم طلبات التخصيص، حتى الخميس المقبل، بدلاً من بعد غد الثلاثاء.
وتوقعت مصادر زيادة الإقبال على الكراسات اليوم وغدا، لافتة إلى أن الموقع الجيد لمدينة بدر، واقترابها من العاصمة، أحد أهم عوامل الاقبال الكبير، وذلك على عكس المناطق الصناعية التى يتم طرحها فى الصعيد، على سبيل المثال.
تبلغ مساحة المدينة النسيجية الثانية فى بدر، نحو مليون متر مربع، بواقع 198 قطعة أرض، مخصصة لمجالات الغزل والنسيج، والملابس الجاهزة، والصباغة.
وأضافت المصادر أنه سيتم دراسة جميع الطلبات، والتأكد من استيفائها للشروط، ثم إجراء القرعة، وبدء التخصيص للفائزين، مستبعدا أن يتم ذلك خلال الشهر الجارى.
وتابعت المصادر أن أراضى المدينة النسيجية الأولى، التى تم طرحها فى مارس الماضى، أجريت القرعة على جزء منها، وتم الإعلان عن الفائزين، وسيتم حسم الجزء المتبقى، خلال الأيام القليلة المقبلة.
كان طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، قد أعلن قبل أيام، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ستقوم بطرح مجمع صناعى للصناعات النسيجية بمدينة بدر، قبل نهاية العام الجارى، لتلبية احتياجات صغار المستثمرين.
الغزل والنسيج
وزارة الصناعة والتجارة
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