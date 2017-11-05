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بنـــوك
5 شركات تلجأ للمساهمين لإغلاق قروض بنكية
الأحد 05 نوفمبر 2017 10:21 ص
مجموعة ماجد الفطيم
أخر الأخبار
مجموعة ماجد الفطيم
❏ «ماجد الفطيم» تخطر تحالفاً مصرفياً بسداد عاجل لتمويل قيمته 3 مليارات جنيه
❏ توجيه الحصة الكبرى من زيادة رأسمال «أسمنت سيناء وقنا وكفر الزيات» لوقف نزيف الفائدة
❏ «كليوباترا» تخصص 120 مليون جنيه لسداد قرضين من «CIB»
محمد سالم وشريف عمر
بدأت 5 شركات إجراءات سداد معجل لقروض وتسهيلات ائتمانية، حصلت عليها فى وقت سابق، لتجنب أعباء الفائدة المرتفعة منذ تحرير سعر الصرف، هى: ماجد الفطيم، أسمنت سيناء، أسمنت قنا، شركة مستشفى كليوباترا، وكفر الزيات للمبيدات والكيماويات.
وعلمت «المال»، أن شركة ماجد الفطيم العقارية، أبلغت تحالف البنوك الممول لمشروع (مول مصر)، برغبتها فى إجراء السداد المبكر لكامل قيمة قرض يبلغ 3 مليارات جنيه ، مشيرة إلى أن السداد سيتم من خلال سيولة ستحصل عليها من المجموعة الأم بالإمارات، فى شكل قرض مساند أو زيادة رأسمال – لم تتضح قيمتها بعد –، مع الالتزام بسداد جميع العمولات والرسوم المقررة.
حصلت الشركة على التمويل مطلع 2014، من تحالف مصرفى ضم 11 بنكا، بقيادة «الأهلى» و«مصر»، ووجهته بالكامل فى مقابلة نحو %85 من التكلفة الاستثمارية لمشروع «مول مصر»، الذى قامت بافتتاحه فى مارس الماضى.
وقالت مصادر لـ «المال»، إن القسط الأول من قرض الشركة الإماراتية كان مستحق السداد مطلع العام المقبل، على أن يتم الانتهاء من كامل التمويل فى غضون 6 سنوات.
وقفز عائد الإيداع والإقراض بالعملة المحلية بنحو 700 نقطة أساس، منذ صدور قرار التعويم فى نوفمبر الماضى، ليصل إلى %18.75 و%19.75 على التوالى، مقارنة بـ %11.75 و%12.75 قبل صدور القرار، فيما ترتبط عوائد التمويل بالبنوك بمعدل الإقراض لدى البنك المركزى، وتتراوح فى الوقت الحالى بين 21 – %22.
وفى سياق متصل، علمت «المال» أن شركة أسمنت سيناء، تسعى لزيادة رأسمالها المدفوع بنحو 680.5 مليون جنيه، ليصل إلى 1.3 مليار جنيه، عبر الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، وتوظيف النسبة الأكبر من الزيادة بقيمة 564 مليون جنيه لصالح سداد مستحقات قروض بنكية، كانت حصلت عليها، بهدف تحويل المصنع للعمل بالفحم، بدلا من الغاز الطبيعى والمازوت، وهو ما تم نهاية 2015.
كما تتجه شركة مصر للأسمنت قنا، لزيادة رأسمالها بنحو 301.22 مليون جنيه، ليصل إلى 600 مليون جنيه، وقالت مصادر قريبة من الشركة، إن الأخيرة عانت نهاية العام المالى الحالى، من عدة عوامل أثرت على ربحيتها، أولها الارتفاع المستمر فى المصروفات التمويلية، وتسعى لسداد القروض التى حصلت عليها فى السنوات الماضية بغرض التحول للعمل بالفحم، بالإضافة للاستحواذ على أسيك المنيا.
وقالت مصادر مطلعة، إن قيمة القروض التى حصلت عليها مصر للأسمنت قنا، تبلغ 910 ملايين جنيه، بجانب تمويلات وتيسيرات أخرى لاستيراد الفحم، وتحاول الشركة من خلال زيادة رأس المال، القضاء على كل العوامل السلبية التى تهدد ربحيتها،خاصة بعد أن بلغت قيمة المصروفات التمويلية للشركة نحو 139 مليون جنيه، خلال الشهور التسعة الأولى من 2017.
كما علمت «المال» أن زيادة رأسمال شركة مستشفى كليوباترا بنحو 700 مليون جنيه، ستتضمن تخصيص حوالى 120 مليون جنيه، لسداد جزء من قرضين لصالح البنك التجارى الدولى، والتى تم الحصول عليهما فى عامى 2015 و 2016.
وتبلغ قيمة القرض الاول 203 ملايين جنيه، تم سداد 60.9 مليون جنيه منها حتى النصف الأول من العام الحالى، فى حين تبلغ قيمة القرض الثانى 230 مليون جنيه، تم سحب 208 ملايين جنيه منه.
ولفتت مصادر مقربة من «كليوباترا»، إلى أنه سيتم توظيف 580 مليون جنيه، لصالح الاستحواذ على مستشفى جديد بطاقة 150سريرا، فى إطار رغبة الشركة للتوسع فى السوق المحلية.
ومن ناحية اخرى وافقت الجمعية العمومية لشركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، نهاية الشهر الماضى، على زيادة رأس المال من 80 إلى 120.04 مليون جنيه، بزيادة نقدية قيمتها 40 مليون جنيه، عبر اكتتاب عام لقدامى المساهمين.
وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن كفر الزيات ستوجه حصيلة الزيادة بالكامل لتخفيض قيمة الديون البنكية، بما يؤدى لتعزيز الملاءة المالية، وتفادى الارتفاعات المستمرة فى فوائد الديون، والقروض، والسحب على المكشوف.
يبلغ رأسمال الشركة حالياً 80.02 مليون جنيه، موزعاً على 8.002 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وخلال النصف الأول من العام الحالى حققت ربحاً بـ 44.312 مليون جنيه، مقابل 27.567 مليون جنيه، فى الفترة المناظرة من 2016.
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