الحلانى وآيات وأميمة التونسية على المسرح الكبير

- عشاق النغم فى المعهد ونادية مصطفى بأوبرا دمنهور

ولاء البري:





فى إطار فعاليات الدورة الـ 26 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، يقام فى الثامنة مساء الثلاثاء، ثلاث حفلات بـأوبرا القاهرة ودمنهور، فعلى المسرح الكبير يقدم النجم اللبنانى عاصى الحلانى فاصلاً بمصاحبة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار يسبقه فاصلاً غنائياً لكل من ايات فاروق والتونسية اميمة طالب.







وعلى مسرح معهد الموسيقى العربية تقدم فرقة عشاق النغم بقيادة محمد عبد الستار حفلاً يضم مجموعة من أعمال زمن الفن الجميل.



