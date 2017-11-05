عاجل.. لاعبو الأهلى يحاولون الاعتداء على جاساما

على المصرى:







حاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الاعتداء على الحكم الجامبى بكارى جاساما، وطاقمه المعاون، عقب نهاية لقاء إياب دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على ملعب "محمد الخامس"، وخسارة الأهلى للقب الأفريقى، أمام الوداد البيضاوى المغربى.





ونجح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة حسام البدرى، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، فى منع الاعتداء على طاقم تحكيم اللقاء، الذى منح الوداد، اللقب القارى الثانى فى تاريخه، بعد غياب 25 عاما، عن التتويج باللقب.



