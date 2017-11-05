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رياضة
عاجل.. لاعبو الأهلى يحاولون الاعتداء على جاساما
الأحد 05 نوفمبر 2017 01:05 ص
عماد متعب خلال مباراة الأهلي والوداد
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عماد متعب خلال مباراة الأهلي والوداد
على المصرى:
حاول لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، الاعتداء على الحكم الجامبى بكارى جاساما، وطاقمه المعاون، عقب نهاية لقاء إياب دورى أبطال أفريقيا، التى أقيمت على ملعب "محمد الخامس"، وخسارة الأهلى للقب الأفريقى، أمام الوداد البيضاوى المغربى.
ونجح الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة حسام البدرى، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، فى منع الاعتداء على طاقم تحكيم اللقاء، الذى منح الوداد، اللقب القارى الثانى فى تاريخه، بعد غياب 25 عاما، عن التتويج باللقب.
وبعد استلام طاقم الحكام، للميداليات على منصة تسليم الكأس، ظهر عماد متعب قائد ومهاجم الأهلى، أمام الكاميرات، وأدار ظهره لطاقم الحكام، وقام بعمل إشارة للكاميرات، معناها أن أداء الحكام فى المباراة، كان "صفر".
النادي الأهلي
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