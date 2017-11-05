الوداد المغربى خامس المتأهلين لكأس العالم للأندية

- يلاقى باتشوكا فى مستهل لقاءاته بالمونديال



على المصرى:





رفع الوداد البيضاوى المغربى، عدد المتأهلين لكأس العالم للأندية "الإمارات 2017"، إلى خمسة أندية، وضرب موعدا مع باتشوكا المكسيكى "بطل الكونكافاف"، فى ربع نهائي مونديال الأندية، التى ستقام خلال الفترة من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، فى إماراتى أبو ظبى والعين.





والأندية الأربعة التى تأهلت للمونديال، هى الجزيرة "بطل دوري الخليج العربي الإماراتي"، وأوكلاند سيتي النيوزيلندى "بطل أوقيانوسيا"، وريال مدريد الإسبانى "بطل أوروبا" وباتشوكا المكسيكي "بطل الكونكاكاف"، بالإضافة للوداد "بطل أفريقيا".





وتغلب الوداد البيضاوى، على الأهلى فى إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا، بالفوز عليه بهدف نظيف، فى اللقاء الذى أقيم بين الفريقين مساء السبت، على ملعب "محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء المغربية، فى إياب البطولة، ليفوز بمجموع اللقاءين بنتيجة 2-1.





وينتظر أن يكتمل عقد مونديال الأندية، بالتعرف على بطلي آسيا، وأمريكا الجنوبية، أواخر شهر نوفمبر الجارى، حيث يلتقى الهلال السعودى مع أوراوا ريد دياموندز اليابانى، ذهابا وإيابا يومى 18و25 من الشهر الجارى، فيما يتقابل جريميو البرازيلى مع لانوس الأرجنتينى يومى 21 و28 نوفمبر الحالى.





وحجز الوداد المغربي، بطاقة التأهل للبطولة، للمرة الأولى في تاريخه، بعد نجاح غريمه التقليدي الرجاء، في أن يصبح أول فريق مغربي وعربي، يصل لنهائي البطولة عام 2013، قبل أن يخسر من بايرن ميونيخ الألمانى بهدفين نظيفين، ويخسر اللقب.





وأثبت الوداد جدارته بالوصول لنهائي دوري أبطال أفريقيا، للمرة الثالثة بتاريخه، بعد نجاحه في تقديم مشوار كروي رائع، تجاوز خلاله حامل لقب البطولة الموسم الماضي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في ربع النهائي، وإقصاء اتحاد العاصمة الجزائري، من نصف النهائي، قبل أن يفوز على الأهلى فى نهائى البطولة.





ويملك الأهلى الرقم القياسى فى عدد مرات التأهل لمونديال الأندية، عن قارة أفريقيا، بعدما حجز مقعده في 5 مرات في تاريخه، أعوام 2005، و2006 على التوالي، و2008، و2012، وأخيرًا في 2013، واحتل المارد الأحمر، المركز الثالث فى نسخة 2006، بتغلبه 2-1، على كلوب أمريكا المكسيكي "بطل الكونكاكاف"، في مباراة تحديد المركز الثالث.



