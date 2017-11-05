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نقل وملاحة
وزير الطيران: منتدى شباب العالم يبعث رسالة سلام من مصر للعالم
الأحد 05 نوفمبر 2017 12:44 ص
استعدادات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
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استعدادات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ
وكالات:
أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي يبدأ فعالياته الأحد يبعث رسالة سلام من مصر إلى العالم ويساهم في مد جسور التواصل بين شباب مصر والعالم، وفتح الحوار والمناقشات وتبادل الرؤى والأفكار البناءة لدعم برامج التنمية ومناقشة القضايا التي تهم الشباب.
وأعرب وزير الطيران في تصريح صحفي عن أمله في أن يلبي المنتدى طموح وتطلعات كل شباب العالم تحت شعاره «الجميع من أجل السلام والتنمية»، وأكد أن هذا الملتقى الدولي يساهم أيضًا في تنشيط حركة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر من خلال إرسال رسالة طمأنينة وسلام من مدينة السلام شرم الشيخ أرض الأمن والسلام وملتقى الحضارات.
وأشار إلى المشاركة الفعالة والتسهيلات التي قدمتها الشركات التابعة للوزارة إلى ضيوف المنتدى، حيث تشارك مصر للطيران بدور الناقل الرسمي لضيوف المنتدى من خلال استقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم على رحلاتها الدولية والداخلية المتجهة من وإلى القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى تخصيص مجموعات وفرق عمل من مختلف التخصصات بمصر للطيران وشركة ميناء القاهرة الجوي لاستقبال وتوديع وفود المنتدى بما يليق بمكانة مصر الدولية والإقليمية.
وزارة الطيران المدني
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