وزير الطيران: منتدى شباب العالم يبعث رسالة سلام من مصر للعالم

وكالات:





أكد شريف فتحي، وزير الطيران المدني، أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ الذي يبدأ فعالياته الأحد يبعث رسالة سلام من مصر إلى العالم ويساهم في مد جسور التواصل بين شباب مصر والعالم، وفتح الحوار والمناقشات وتبادل الرؤى والأفكار البناءة لدعم برامج التنمية ومناقشة القضايا التي تهم الشباب.



وأعرب وزير الطيران في تصريح صحفي عن أمله في أن يلبي المنتدى طموح وتطلعات كل شباب العالم تحت شعاره «الجميع من أجل السلام والتنمية»، وأكد أن هذا الملتقى الدولي يساهم أيضًا في تنشيط حركة السياحة العالمية الوافدة إلى مصر من خلال إرسال رسالة طمأنينة وسلام من مدينة السلام شرم الشيخ أرض الأمن والسلام وملتقى الحضارات.



