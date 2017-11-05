السكة الحديد: تعطل قطار الإسكندرية - دمياط بمحطة إيتاي البارود

المال- خاص:





أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه أثناء مسير قطار رقم 568 الإسكندرية دمياط توقف بمحطة إيتاي البارود نتيجة عبث أحد الركاب بشد يد فرملة الطواريء بالعربة الثانية رقم 16 544 بالقطار أثناء مسيره.





وأوضحت الهيئة في بيانها، أن ذلك نتج عنه إيقاف القطار وتعطيله لمدة 50 دقيقة بالإضافة إلى تأخير قطارين أرقام 926 ورقم 32 بمتوسطة 25 دقيقة وتم القبض على المتسببين وتسليمهم للشرطة لعمل المحضر اللازم.



